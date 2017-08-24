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Найден новый источник парниковых газов

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24 августа, 15:54 UTC+3

Ученые из Делавэрского университета обнаружили, что метан выделяют живые деревья

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/skeeze

Новое исследование группы ученых из Университета Делавэра констатирует, что стволы живых деревьев являются источником метана. Ранее считалось, что метан в лесах выделяется при разложении лесной подстилки и в процессе почвообразования, а живые растения только накапливают его. О работе, опубликованной в научном журнале Ecosystems, рассказал портал Phys.org.

Метан, по оценкам ученых, примерно в 25-33 раза сильнее углекислого газа влияет на окружающую среду. По данным исследования, опубликованного в журнале IOPscience, одна из основных причин роста концентрации метана в атмосфере - развитие сельского хозяйства. В последнее время этот показатель увеличивается быстрее, чем когда-либо за последние два десятилетия.

Новые результаты получены по итогам масштабного исследования, которое проводилось на участке в 120 тысяч кв. м в округе Сесил, Мэриленд в течение всего периода вегетации растений и включало в себя замеры выделения углекислоты и метана почвами, лесной подстилкой и стволами живых деревьев. Использовался новейший анализатор парниковых газов. Выяснилось, что выбросы метана от живых деревьев на 3-5% превышают тот же показатель для почв и лесной подстилки. При этом выделение метана сильно зависит от температуры и породы деревьев.

"Наша работа поможет заполнить пробелы в данных о процессах, происходящих в окружающей среде, она может быть использована для моделирования глобальных экосистем", - сказал руководитель исследования Родриго Варгас из Колледжа сельскохозяйственных и природных ресурсов Университета Делавэра.

Согласно Парижскому соглашению по климату, которое ратифицировало большинство государств мира в апреле 2016 года, с 2020 года страны-члены должны будут регулировать выбросы парниковых газов, в том числе углекислого, метана и оксидов азота, а новые данные могут повлиять на распределение квот между странами.

Материал предоставлен проектом "+1".

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