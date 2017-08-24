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Суда угрожают морскому биоразнообразию

Социальная ответственность
24 августа, 16:10 UTC+3

Корабли переносят инвазивные морские организмы в новые места обитания

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Материал из 1 страницы
© Wikipedia/Nhobgood

Суда - основные распространители асцидий - морских организмов, распространение которых представляет глобальную экологическую угрозу, сообщили ученые из Тель-Авивского университета.

"Эти существа хорошо известны в США и Канаде. В Израиль они попадают через Суэцкий канал, цепляясь за канаты и днища судов. Они фильтруют воду при питании, поэтому покрывают поверхности, на которых живут, создавая большее сопротивление движению корабля и нанося ущерб морскому биоразнообразию", - рассказал порталу Phys.org один из авторов исследования Ноа Шенкар (Noa Shenkar). Во время своих исследований ученые также обнаружили карибский вид этих существ, ранее не встречавшийся в регионе.

Исследователи осмотрели 45 военных и коммерческих судов, отбуксированных на сушу и очищенных на различных верфях. Выяснилось, что на военных кораблях, которые проходят техобслуживание раз в полгода, живет больше асцидий, чем на коммерческих судах, которые, согласно законодательству, чистят раз в два года. "Военные корабли не очищают от этих видов морских существ. Техническое обслуживание коммерческих судов намного более серьезно и включает в себя в том числе перекрашивание", - пояснил Шенкер.

По мнению ученых, предупредить распространение асцидий поможет использование краски на кремниевой основе, к которой не смогут прикрепиться личинки. Необходимо также проводить техобслуживание до начала теплого сезона, так как в теплой воде асцидии размножаются быстрее. Ученые начали работу с политиками в Израиле и Евросоюзе для разработки новый требований к очистке и окраске судов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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