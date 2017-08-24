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Генерировать электричество смогут фасады зданий

Социальная ответственность
24 августа, 16:56 UTC+3

Ученые разработали блоки из линз с фотоэлементами, которые обеспечивают теплоизоляцию и окупают свою стоимость

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Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

Ученые из колледжа инженерии, математики и физики Эксетерского университета (Англия) разработали экологически чистое решение для зданий, которое, по их мнению, может "революционизировать строительную отрасль". Сообщение опубликовано на сайте университета.

Стеклянные блоки Solar Squared можно размещать на фасадах зданий, они не только вырабатывают электроэнергию, но и обеспечивают улучшенную теплоизоляцию.

Запатентованный дизайн Solar Squared состоит из массива линз, которые фокусируют солнечный свет на небольших фотоэлементах. Технология позволяет сочетать панели с обычными строительными материалами. "Таким образом, мы можем войти в уже сложившиеся производственные цепочки и рынки продуктов", - подчеркивает один из авторов разработки Хасан Бейг.

Блоки были разработаны командой Эксетерского университета в рамках совместного проекта с компанией Glass Block Technology, расположенной в графстве Чешир, и дизайнерскими компаниями из графства Корнуолл.

"Здания потребляют более 40% электроэнергии, производимой по всему миру. Развертывание стандартных солнечных технологий ограничено необходимостью большой площади и неэстетичностью панелей, - рассказывает Бейг. - Мы хотели преодолеть эти ограничения, внедрив технологии, которые станут частью обшивки здания при минимальном воздействии на ландшафт и на качество жизни".

Ученые уверены, что в процессе жизненного цикла стройматериалы с использованием Solar Squared обойдутся дешевле, чем стандартные стеклянные строительные блоки и стоимость электроэнергии.

Материал предоставлен проектом "+1".

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