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Эко-город во Флориде принял первых жильцов

Социальная ответственность
24 августа, 17:03 UTC+3

Город Бэбок-Рэнч обеспечивается солнечной энергостанцией, а общественный транспорт в нем беспилотный

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© babcockranch.com

Первый в мире полностью экологичный город Бэбкок-Рэнч (штат Флорида, округ Шарлотта) принял жителей. Их дома построены с использованием новейших зеленых технологий, городские рестораны работают по принципу "с фермы к столу", всю инфраструктуру обеспечивает солнечная энергостанция, сообщает агентство France Presse.

"Солнечная ферма" занимает площадь в 178 га и способна обеспечить энергопотребление для почти 20 тысяч домов. Работники городских служб передвигаются по улицам на электромобилях. Жители могут перемещаться на электрических микроавтобусах: они двигаются со скоростью около 16 км/ч без водителя и автоматически уступают дорогу пешеходам. Однако транспорт не будет постоянной необходимостью: Бэбкок-Рэнч задуман как пешеходный город с 80 км прогулочных дорожек.

За 20 лет население Бэбкок-Рэнч вырастет до 50 тысяч человек, рассчитывают основатели города. Первый дом - на берегу озера, с двумя спальнями и кабинетом - был продан паре пенсионеров за $460 тысяч. Однако средняя цена за дом в городе, как ожидается, будет ниже - от $180 тысяч. По замыслу проектировщиков, дорогие и дешевые дома и квартиры должны быть распределены по площади города равномерно, чтобы избежать разделения жителей по доходам.

Строительство поселка ведет компания Kitson&Partners, принадлежащая бывшему футболисту Сиду Китсону. Технологическую инфраструктуру она разрабатывает в партнерстве с IBM. "Мы строим город с нуля, такое случается нечасто", - заявил Китсон, который приобрел участок земли в 38 тысяч га в 2006 году. Позднее он продал большую часть земли государству для создания заповедника, оставив для строительства города около 7 тысяч га.

Материал предоставлен проектом "+1".

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