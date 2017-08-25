Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железы

Социальная ответственность
25 августа, 16:10 UTC+3

Новый тип операций может помочь больным обойтись без ежедневных инъекций инсулина

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/jaytaix

Ученые из Исследовательского института диабета Университета Майами (University of Miami’s Diabetes Research Institute) сообщают об успехе эксперимента по пересадке донорских клеток поджелудочной железы пациентам с диабетом первого типа. Год назад женщине с тяжелой формой диабета пересадили так называемые островковые клетки в сальник (складка в брюшине), где они вырабатывают инсулин, и теперь она не нуждается в ежедневных инъекциях. Об этом сообщает портал HealthDaily.

Раньше островковые клетки в экспериментальном режиме пересаживались в печень. Новое решение, по мнению ученых, поможет избежать осложнений, связанных с отторжением донорских клеток. Одновременно исследователи работают над созданием искусственного органа BioHub - прототипа поджелудочной железы, который будет поддерживать жизнь пересаженных клеток, пока они не присоединятся к системе кровоснабжения.

По данным Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association), 9,3% населения США - 29,1 млн человек - страдает диабетом, примерно у 1,25 млн из них диабет первого типа. Еще 8,1 млн случаев не диагностированы. Диабет остается седьмой по распространенности причиной смерти в США. У 86 млн американцев в возрасте старше 20 лет зафиксировано преддиабетическое состояние, причем еще в 2010 году таких случаев было 79 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число страдающих диабетом увеличивается во всем мире: так в 1980 году таких людей было 108 млн, в 2014 - 422 млн.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
15
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спорту
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама