Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железы

Ученые из Исследовательского института диабета Университета Майами (University of Miami’s Diabetes Research Institute) сообщают об успехе эксперимента по пересадке донорских клеток поджелудочной железы пациентам с диабетом первого типа. Год назад женщине с тяжелой формой диабета пересадили так называемые островковые клетки в сальник (складка в брюшине), где они вырабатывают инсулин, и теперь она не нуждается в ежедневных инъекциях. Об этом сообщает портал HealthDaily.

Раньше островковые клетки в экспериментальном режиме пересаживались в печень. Новое решение, по мнению ученых, поможет избежать осложнений, связанных с отторжением донорских клеток. Одновременно исследователи работают над созданием искусственного органа BioHub - прототипа поджелудочной железы, который будет поддерживать жизнь пересаженных клеток, пока они не присоединятся к системе кровоснабжения.

По данным Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association), 9,3% населения США - 29,1 млн человек - страдает диабетом, примерно у 1,25 млн из них диабет первого типа. Еще 8,1 млн случаев не диагностированы. Диабет остается седьмой по распространенности причиной смерти в США. У 86 млн американцев в возрасте старше 20 лет зафиксировано преддиабетическое состояние, причем еще в 2010 году таких случаев было 79 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число страдающих диабетом увеличивается во всем мире: так в 1980 году таких людей было 108 млн, в 2014 - 422 млн.

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