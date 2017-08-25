Эксперты: глобальное потепление ударит по экономике стран Азии и Тихоокеанского региона

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Изменения климата могут стать катастрофой для Азии и Тихоокеанского региона. Такой вывод делают эксперты Азиатского банка развития (АБР) и Потсдамского института исследований воздействия изменения климата (ПИК) в докладе "Регион под угрозой: человеческие измерения изменения климата в Азии и Тихоокеанском регионе". По прогнозам, ежегодный рост температуры воздуха вызовет там климатические нарушения, которые приведут к возникновению тайфунов, наводнениям и засухе.
В Индии, КНР, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и Японии находятся 13 из 20 крупнейших городов с наибольшим ростом ежегодных потерь от паводков в 2005-2050 годах . По прогнозам ученых, результатом глобального потепления может стать и 50-процентное снижение урожайности риса к 2100 году.
"Являясь домом для двух третей бедного населения мира и одним из наиболее климатически уязвимых регионов, страны Азии и Тихого океана подвергаются самому большому риску усугубления бедности", - сказал один из авторов доклада, вице-президент АБР по управлению знаниями и устойчивому развитию Бамбанг Сусантоно.
Решением проблемы эксперты называют неукоснительное исполнение Парижского соглашения по климату и дополнительные усилия для смягчения последствий изменения климата. В 2015 году АБР заявлял о решении удвоить свои инвестиции на эти цели - банк планировал нарастить их до $6 млрд к 2020 году, в том числе вложить $2 млрд в переход стран региона на возобновляемые источники энергии.
Материал предоставлен проектом "+1".