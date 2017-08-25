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В Нидерландах строят деревянный мотоцикл

Социальная ответственность
25 августа, 16:33 UTC+3

Транспортное средство будет ездить на биотопливе из водорослей

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Материал из 1 страницы
© Тwitter/designboom

Голландские дизайнеры и ученые разрабатывают мотоцикл, который будет популяризовать использование водорослей в качестве топлива. Рама и подвеска устройства изготовлены из древесины, амортизаторы - из коры пробкового дуба, а оснастка - из волокон конопли и пеньки, сообщает портал Motofire.

По словам авторов разработки дизайнера Рицерт Манн и ученого Питера Моой, они хотели показать, что масло из водорослей может быть альтернативой автомобильному топливу. Как пишет издание, концепция топлива на основе водорослей не слишком оторвана от жизни - ранее они использовались для создания множества экологических продуктов, от биоразлагаемых кроссовок до живых ламп, поглощающих углекислый газ.

По данным доклада "Изменение климата - 2014: смягчение последствий" (Climate change 2014: Mitigation of climate change), прямые выбросы парниковых газов в жизненном цикле биотоплива на 30-90% ниже, чем для бензина и дизельного топлива.

О своем изобретении Манн и Моой написали книгу The Thick Algae ("Толстые водоросли"), а в 2015 году Манн выступил на конференции TED с рассказом о топливе, сделанном на основе водорослей.

Также авторы опубликовали на YouTube ролик с рассказом о своем изобретении. Манн сравнивает их эксперимент с 1900-ми годами, когда люди не имели представления о том, чего ожидать от автомобильной сферы. Теперь, когда миллионы граждан выступают за возобновляемые источники энергии и устойчивые инициативы, он полагает, что в этом направлении будут достигнуты большие успехи. "Люди не знают, как будет выглядеть мир через 30 лет с точки зрения транспорта и энергетики. Но эта неопределенность позволяет им развивать и строить свои собственные идеи", - подчеркнул Манн.

Материал предоставлен проектом "+1".

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