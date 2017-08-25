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Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 году

Социальная ответственность
25 августа, 16:47 UTC+3

Две трети грунтовых вод в стране непригодны для питья

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Материал из 1 страницы
© Рublicdomainpictures/Lynn Greyling

Власти Китая планируют к 2020 году заложить 126 тысяч км новых канализационных труб для борьбы с загрязнением грунтовых вод удобрениями и тяжелыми металлами. Об этом сообщает Reuters.

Длина труб такова, что они могли бы три раза обогнуть земной шар. Также КНР планирует повысить объемы очистки сточных вод на 50 млн куб. м в день - это 20 тысяч олимпийских бассейнов.

"Проблема сточных вод в сельской местности очень серьезная, а работа по их очистке - слабое звено", - заявил Reuters зампредседателя комиссии по правовым вопросам парламента Китая Тонг Вейдун. Ранее СМИ сообщали о том, что деревни сбрасывают сточные воды в водохранилище плотины "Три ущелья" - это крупнейшая в мире электростанция на реке Янцзы в центральной провинции Хубэй.

Прийти на китайский рынок очистки сточных вод уже готовы глобальные игроки. Среди компаний, которые, по данным агентства, появятся в стране - израильская компания Emefcy, предлагающая энергосберегающие решения для очистки стоков, и французская Veolia, предлагающая решения замкнутого цикла для водоснабжения и управления отходами. Совокупный объем рынка эко-менеджмента в Китае в течение следующих пяти лет оценивается в $441 млрд.

Генеральный директор Emefcy в Китае Вонг-Цзинь Юн оценил потенциальные рыночные возможности в Пекине и соседних провинциях более чем в $1 млрд. Emefcy планирует к концу этого года ввести в КНР восемь небольших установок по очистке сточных вод и в настоящее время строит местный завод. Компания установила передвижную установку размером с фургон в школе в южном Чанчжоу и еще одну водоочистную установку в округе Уси в провинции Цзянсу - она может обрабатывать 20 тысяч литров воды в день, значительно снизив затраты на энергию, что делает ее "идеальной для сельского рынка".

По данным на 2015 год, почти две трети грунтовых и треть поверхностных вод в КНР были непригодны для использования человеком. По новым нормам законодательства, теперь за состояние сточных вод будут отвечать местные чиновники. Reuters пишет, что городам необходимо повышать очистку вод до 95% к 2020 году (92% в 2015 году), сельские регионы в центральном и западном Китае должны к тому же сроку достичь уровня очистки в 50%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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