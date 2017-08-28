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ЮНИСЕФ: 2 млрд человек не имеют доступа к безопасным источникам воды

Социальная ответственность
28 августа, 15:40 UTC+3

С экстремальной нехваткой воды столкнулись 36 стран

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Материал из 1 страницы
© ТАСС/ Александр Алпаткин

Из 2,1 млрд человек, не имеющих доступа к безопасным источникам воды, 159 млн человек используют так называемые наземные, то есть дождевые или сточные воды. 58% из них проживают в Африке южнее Сахары. Такие данные приводятся в докладе ЮНИСЕФ, основанном на статистике по странам мира за 2015 год.

Безопасную питьевую воду исследователи определили как полученную из источников, расположенных в помещениях, доступную по необходимости и не имеющую фекального и химического загрязнения.

К 2015 году 181 страна из 232 достигла 75-процентной обеспеченности населения базовыми санитарно-гигиеническими условиями. При этом санитарные условия, как и прежде, сильно различаются по регионам: от 15% имеющих воду и мыло для мытья рук в странах Африки к югу от Сахары до 76% соблюдающих такую гигиену в Западной Азии и Северной Африке.

В большинстве стран Африки показатель наличия у населения базовых приспособлений для мытья рук составил менее 50%. При этом эксперты подчеркивают, что из-за недостатка данных по некоторым странам не могут дать глобальной оценки по этому показателю.

Опубликованный ранее доклад ЮНИСЕФ "Жажда будущего: вода и дети в меняющемся климате" показал, что в результате смены климата к 2040 году 600 млн детей во всем мире (один из четырех) будут проживать в регионах с острой нехваткой воды, вызванной "глобальным ростом спроса на нее из-за индустриализации, роста населения, демографических сдвигов, сельхозпроизводства и увеличения потребления". "Принимая душ дольше, моя машины, поливая сады и съедая больше мяса, каждый вносит свой вклад в этот дефицит", - говорится в докладе.

В зоне риска находятся страны с растущей промышленностью и населением - в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары. В ЮНИСЕФ подчеркивают, что критическая ситуация с недостатком воды ждет мир не только в будущем - во многих регионах кризис уже наступил. С острой нехваткой воды столкнулись в некоторых районах Эфиопии, Нигерии, Сомали, Южного Судана и Йемена. Только в Эфиопии более 9 млн человек лишены безопасной воды для питья в 2017 году.

Изменение климата усиливает риск водного дефицита. Рост температуры вызывает более частые засухи и наводнения, таяние снега и льда и повышение уровня моря - все это угрожает водоснабжению, отмечают эксперты ЮНИСЕФ. Наводнения и избыточные осадки могут стать смертельными для жителей районов с несоответствующим требованиям безопасности водоснабжением или отсутствующей канализацией - они делают воду смертельно опасной для питья.

По данным ООН, 36 стран столкнулись с экстремальной нехваткой воды. Больше всего людей, у которых нет доступа к чистой воде, проживает в Индии - 63 млн человек. Страной же, которая, по признанию ООН, добилась максимальных успехов в обеспечении водой сельских жителей, стал Парагвай: более 94% его населения имеют доступ к питьевой воде по сравнению с 51,6% жителей в 2000 году.

Материал предоставлен проектом "+1".

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