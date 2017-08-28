Ученые: лес не поглотит всей углекислоты

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Глобальное озеленение планеты, вызванное ростом концентрации углекислого газа в атмосфере и повышением мировых температур, не обеспечит достаточного поглощения СО2. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Сиднея в Австралии. Об их исследовании рассказал журнал New Scientist.
Эксперименты, проведенные в умеренных лесах, показали, что рост содержания углекислоты в атмосфере стимулирует деревья к ее более интенсивному поглощению. Однако аналогичный эксперимент в зрелых вечнозеленых широколиственных лесах, растущих на почвах с низким содержанием фосфора, этого не подтверждает. В течение трех лет ученые увеличивали концентрацию СО2 в одном из эвкалиптовых лесов, но ни интенсивность роста деревьев, ни объем поглощаемого углекислого газа не росли. С учетом этих данных, согласно расчетам, леса на планете смогут поглотить в 10 раз меньше углекислого газа, чем предполагалось ранее, а его концентрация в атмосфере будет расти быстрее, чем это показывают компьютерные модели.
Как сообщала ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО), концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2016 году выросла до рекордной отметки в 0,4%. Ранее концентрация углекислоты достигала этой отметки лишь в определенные периоды года и в определенных точках планеты. Однако эксперты ВМО отметили, что "никогда прежде этот уровень не наблюдался в глобальном среднем масштабе за целый год".
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