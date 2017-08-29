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Показатели выбросов половины дизельных автомобилей занижены

Социальная ответственность
29 августа, 16:33 UTC+3

Моторы, работающие на соляре, дают пятую часть общемировых выбросов оксида азота

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© Рixabay/goiwara

Дизельные автомобили при реальной эксплуатации производят с выхлопом гораздо больше оксида азота, чем во время сертификационных испытаний. К такому выводу пришли специалисты из Международного совета по чистому транспорту (International Council on Clean Transportation) и аналитической компании Environmental Health Analytics.

Ученые проводили испытания в Бразилии, Китае, Индии, США, странах Евросоюза и других странах. На практике совокупный объем выбросов окиси азота дизельных транспортных средств оценен в 13,2 млн тонн - на 4,6 млн тонн больше заявленных производителями 8,6 млн тонн.

"Избыточные выбросы оксида азота влияют на урожайность и вызывают проблемы со здоровьем", - рассказал в интервью Phys.org один из авторов исследования Крис Малли.

По мнению авторов исследования, ситуацию может исправить принятие и соблюдение более жестких, чем "Евро-6", экологических стандартов. При этом действие "Евро-6", который в странах ЕС применяется только в отношении легкового транспорта, нужно распространить на автомобили большой грузоподъемности, считают эксперты. "По нашим оценкам, внедрение стандартов Next Generation может снизить потери урожая китайской пшеницы, китайской кукурузы и бразильской сои на 1-2%, а также приведет к дополнительному росту 4 млн тонн растительной продукции во всем мире", - говорит Малли.

По оценкам исследователей, избыточные выбросы (4,6 млн тонн оксида азота) стали причиной 10% всех преждевременных смертей, связанных с выхлопными газами, в 28 странах Евросоюза. Если меры не будут приняты, число смертей из-за выхлопных газов дизельного транспорта вырастет до 183 тысяч в 2040 году.

В России нет экологических стандартов, которые бы регулировали выхлопы автомобилей. Еще в 2014 году Минприроды предложило маркировать машины, в выхлопных газах которых содержится чрезмерное количество загрязняющих веществ, и ограничивать их проезд в ряд районов города, в частности в центр Москвы. Владельцев также планировали облагать повышенным транспортным налогом. Однако такой законопроект не был принят.

Материал предоставлен проектом "+1".

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