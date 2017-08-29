Дроны помогут сажать деревья в Мьянме

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Компания BioCarbon Engineering совместно с благотворительной организацией Worldview International Foundation с помощью дронов восстановит 250 га мангрового леса (около миллиона деревьев) в дельте реки Иравади. Об этом сообщает портал Inhabitat.
Дроны будут запускать над указанной местностью для составления подробного плана посадки. Затем они будут в соответствии с заданной схемой сбрасывать на местность биоразлагаемые горшки с семенами. Дроны также будут собирать информацию о состоянии молодых лесонасаждений и данные, которые помогут усовершенствовать проект.
Мьянма - не единственное место в мире, где леса восстанавливают с помощью летательных аппаратов. Похожие проекты осуществляются в Индии и планируются в лесах Южной Африки и в бассейне Амазонки в Южной Америке. Компания BioCarbon Engineering намерена высаживать по миллиарду деревьев каждый год.
Применять дроны в лесном хозяйстве предлагает также компания Droneseed. Пока американский стартап занимается уходом за уже существующим лесом с воздуха - рассеиванием удобрений и гербицидов и сбором информации о состоянии леса. Однако компания занимается и разработкой технологий для посадки деревьев.
Леса - одна из наиболее быстро исчезающих экосистем суши. Согласно данным, опубликованным на сайте конвенции о биологическом разнообразии, за последние 8000 лет исчезло более 45% лесов планеты, и большая их часть - в 20-м веке. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, что ежегодно с лица Земли исчезает около 13 млн га леса. Самая высокая скорость обезлесения наблюдается во влажных тропических лесах Южной Америки и Индонезии.
Материал предоставлен проектом "+1".