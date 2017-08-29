Пищевые отходы нуждаются в переоценке

Данные о том, что 40% произведенных продуктов питания выкидывается, могут не соответствовать действительности из-за расхождения в терминологии. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации прикладной экономики сельского хозяйства (AAEA) в новом исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Agricultural Economics.

Авторы исследования приводят в пример четыре разных определения пищевых отходов, которые выработаны ООН, европейскими и американскими властями.

Упростив определение пищевых отходов до "разницы между количеством всей пищи и той, которая была использована по назначению", ученые также рассмотрели их ценность и пришли к выводу, что в большинстве существующих исследований она завышена. Часто продукты оценивались по розничной цене, а не по ценам, которые применяются в цепочке поставок продовольствия.

Авторы исследования не считают, что неточность подсчетов делает неважной саму проблему. Однако, по их мнению, указание неверной стоимости приводит к недостоверным результатам и, как следствие, к нерациональным усилиям по сокращению количества пищевых отходов. Эксперты не дают конкретных рекомендаций по решению проблемы, а лишь обращают внимание на необходимость принять единое определение пищевых отходов и найти более точный способ оценки их объемов. Текущие оценки количества пищевых отходов в США колеблются от 35 млн тонн (данные Агентства США по охране окружающей среды 2016 года) до 103 млн тонн (данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 2011 года).

Тем временем сеть магазинов IKEA запустила инициативу Food is Precious, чтобы сократить продовольственные отходы в пищевой промышленности на 50% к концу 2020 года. IKEA также зарегистрировалась в качестве члена Champion 12.3 - мировой коалиции по пищевым продуктам, организованной Институтом мировых ресурсов. Организация объединяет представителей общественных институтов, стремящихся сократить объем пищевых отходов.

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