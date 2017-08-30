Представители автопрома призвали власти КНР отказаться от "невыполнимых" требований

В письме министру промышленности и информационных технологий Китая автопроизводители утверждают, что требований по квотам невозможно достичь, а новые ограничения серьезно подорвут бизнес, сообщает Reuters.

По мнению авторов письма, среди которых представители Американского совета по вопросам автомобильной политики (American Automotive Policy Council), Европейской ассоциации автопроизводителей, Ассоциации автомобильных производителей Японии и Ассоциации автопроизводителей Кореи, вступление указа в силу нужно отсрочить на год, а его текст должен быть пересмотрен в пользу "дополнительных гибких возможностей".

В частности, промышленники попросили правительство КНР пересмотреть некоторые меры наказания за невыполнение квот, таких как запрет на импорт и производство транспортных средств на ископаемом топливе.

Кроме того, авторы обращения указывают на неравенство условий для китайских и иностранных производителей. Согласно планам властей КНР, иностранные компании не смогут получать субсидии на производство транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, в полном размере. В результате они (в том числе Tesla) окажутся в невыгодном положении. Как утверждают авторы письма, это "подрывает экологические цели регулирования, ставит импорт в невыгодное конкурентное положение и создает риск втягивания Китая в международные торговые споры".

Китай планирует к 2025 году достичь доли электрических и гибридных автомобилей в размере 20%. Для этого с 2018 года вводится система квот. За несоблюдение правил будут предусмотрены санкции, вплоть до отмены лицензий на продажу неэлектрических автомобилей в Китае.

По данным консалтинговой компании McKinsey, Китай является крупнейшим производителем электромобилей в мире (43% от общего объема производства 2016 года, около 375 тысяч автомобилей). Сохранится ли этот тренд в ближайшем будущем, предсказать невозможно. Одной из причин возможного сохранения интереса к электрокарам в Китае является то, что за них, в отличие от транспорта с двигателями внутреннего сгорания, не уплачиваются значительные регистрационные сборы.

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