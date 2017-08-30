Охлаждающую тротуары краску тестируют в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе, где летние температуры регулярно превышают 38 градусов, дорожные службы покрывают улицы краской для охлаждения тротуаров. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Специальная серая краска отражает солнечный свет, за счет чего дорожное покрытие меньше нагревается.

Лос-Анджелес стал первым крупным населенным пунктом, где тестируют эту технологию. Краску производит компания GuardTop. Покрытие может снизить температуру на улице примерно на 6,7 градуса после одного нанесения, сообщил агентству директор по продажам компании Джефф Лузар.

"Мы надеемся вдохновить другие города на эксперименты, чтобы уменьшить эффект "теплового острова" (повышения температуры в городах в сравнении с окружающим ландшафтом). И мы надеемся заставить производителей придумывать новые продукты", - сказал помощник директора Бюро уличных служб Лос-Анджелеса Грег Спотc (Greg Spotts). По его словам, покрытие уже тестировали на парковках.

Критики новой технологии обращают внимание на то, что краска неэкологична. По мнению доцента кафедры гражданской и экологической инженерии в Университете Южной Калифорнии Джорджа Бан-Вайса (George Ban-Weiss), для достижения эффекта охлаждения можно высаживать деревья вдоль улиц и использовать холодные кровельные материалы, что будет безопаснее для экологии.

Технология охлаждения тротуаров может лучше отвечать интересам жителей, чем другие современные методы охлаждения, например кондиционирование воздуха, считает профессор экологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Алан Баррека. "Не у каждого есть возможность использовать кондиционер", - говорит ученый, подчеркивая, что охлаждение тротуаров принесет пользу всем, в том числе малоимущим и бездомным.

В июле власти Лос-Анджелеса объявили о планах запуска городских электроавтобусов. Такие автобусы, по данным Los Angeles Times, будут следовать по двум городским маршрутам, оснащенным зарядными устройствами. Ожидается, что маршруты будут готовы к 2020 году. Однако число электроавтобусов составит менее 5% всего городского автопарка.

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