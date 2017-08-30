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Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлится

Социальная ответственность
30 августа, 17:55 UTC+3

Это может произойти из-за снижения стагнации доходов населения в Китае

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/RitaE

Мировой спрос на продовольственную и сельхозпродукцию будет расти значительно медленнее прогнозов - к такому выводу пришли Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в совместном докладе, опубликованном на сайте ФАО.

По ожиданиям экспертов, рост в сельском хозяйстве и продаже рыбы составит менее 2% в год - то есть речь идет о замедлении его вдвое. Это произойдет из-за того, что потребности на душу населения в среднем останутся прежними, а новых потребителей, появление которых ранее ожидалось в связи с экономическим ростом в Китае, не прибавится.

Снижение спроса в стране, где доходы населения не растут, стало одной из ключевых причин замедления спроса, отмечает портал Phys.org. Граждане начали сокращать расходы на продовольствие. В прошлом Китай традиционно увеличивал спрос на продовольственную и сельхозпродукцию, особенно на мясо и рыбу.

Альтернативным источником калорий и белка в течение ближайшего десятилетия станет в основном растительное масло, сахар и молочные продукты. Гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва отметил, что уровень доступных калорий по основным продуктам питания будет выше. Однако это ни в коем случае не гарантирует, что глобальная цель искоренения голода и всех форм недоедания к 2030 году будет достигнута, отметил он.

"Несмотря на то, что, согласно прогнозам, истощение ресурсов на суше и в воде будет происходить медленнее, оно по-прежнему вызывает тревогу, и мы должны прилагать больше усилий для обеспечения устойчивого управления ресурсами", - сказал Силва.

ФАО и ОЭСР пришли к выводу, что отсутствие продовольственной безопасности и недоедание во всех его формах будут оставаться глобальной проблемой, требующей международной координации усилий. Еще одна проблема, по мнению исследователей - то, что экспорт продовольствия остается специализацией нескольких стран, что может вызывать кризисы предложения на мировых рынках.

 

Материал предоставлен проектом "+1".

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