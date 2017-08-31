Ученые разработали "индекс спокойствия" городских районов

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Ученые из Университета Брадфорда разработали первый в мире инструмент оценки "спокойствия" городских районов (Tranquillity Rating Prediction Tool, TRAPT). С его помощью они планируют определять уровень комфорта городской среды и общественных пространств. Об исследовании, опубликованном в журнале Urban Forestry & Urban Greening, сообщает портал Phys.org.
Система TRAPT оценивает уровень комфорта того или иного района по 10-бальной шкале, используя три критерия для измерений: уровень шума, характер ландшафта и наличие "стабилизирующих" факторов - зеленых насаждений и водоемов.
Новый инструмент поможет планировщикам, архитекторам и экологам понять, какое влияние на городское пространство оказывает озеленение - посадка деревьев и живых изгородей. Ранее специалисты решали, насколько озеленение необходимо конкретному району, на основании собственных предположений. "Хотя они руководствуются определенными принципами, их методы не являются научными", - сказал Phys.org ведущий автор исследования профессор Грег Уоттс.
Создание максимально естественной среды способствует укреплению психического здоровья, утверждают ученые из Эксетерского университета (Великобритания). Согласно их выводам, депрессия и стресс реже бывают у жителей районов, где деревья и кустарники составляют более 20% территории, а усталость менее характерна для людей из районов, где озеленены более 30% площади. Также одним из факторов, провоцирующих стресс у городских жителей, является переизбыток искусственного освещения.
По данным агентства France Presse, более 80% мирового населения живет под небом, насыщенным искусственным светом. В США и Западной Европе эта проблема затрагивает около 99% жителей. Обилие искусственного освещения может приводить к нарушению циркадных ритмов - то есть сбою регулярности цикла сна и бодрствования.
Материал предоставлен проектом "+1".