Защита животных должна находиться в балансе с безопасностью людей

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Серия произошедших в последнее время в Европе нападений медведей на людей и домашний скот - результат отсутствия баланса между мерами безопасности для человека и диких животных. К такому выводу в колонке для портала The Conversation пришел ученый-натуралист Вилко граф фон Харденберг из Общества научных исследований Макса Планика (Германия).
В пример автор приводит нападение медведицы на мужчину в итальянских Альпах (пострадавшего госпитализировали, медведицу спустя несколько недель убили по решению властей) и нападение медведя на стадо овец во французских Пиренеях (медведь загнал овец на край обрыва, в результате они погибли).
Возрастающее количество происшествий с медведями ученый связал с тем, что с 1990-х годов Евросоюз проводит программы по сохранению и восстановлению дикой природы. После произошедшего местные общины, политики и некоторые СМИ заговорили о необходимости пересмотра экологических программ. Зоозащитники призвали к бойкоту туристов в регионе. Одновременно, как отмечает исследователь, звучат призывы снова разрешить людям охотиться на медведей, хотя они находятся под угрозой исчезновения в Западной Европе.
Некоторые политики, пишет автор статьи, используют "почти такую же ксенофобскую риторику, в которой они критикуют европейскую миграционную политику", призывая жителей сохранять "свою родину". Однако, по некоторым данным, медведица просто защищалась от испуганного и размахивающего палкой человека и его собаки. "Отстрел медведицы кажется непропорциональным ответом на проявление ее естественного поведения", - считает ученый.
Губернатор автономной области Трентино Уго Росси в интервью BBC заявил, что проект по возвращению медведей в регион будет продолжен, но их среда обитания должна быть ограничена. Он также отметил, что отстрел медведя был "абсолютной необходимостью" из-за риска для людей в пиковый туристический сезон. "В любой точке мира, когда опасность поднимается выше определенного уровня, животное должно быть убито, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал он.
Представители Фонда дикой природы (WWF) Италии, как пишет BBC, заявили, что "медведи не должны платить за ошибки людей". По данным издания, в провинции проживает около 50 медведей.
Материал предоставлен проектом "+1".