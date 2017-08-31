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Ученые: бактерии - один из самых эффективных способов повысить урожайность

Социальная ответственность
31 августа, 19:02 UTC+3

Пополнение истощенных почв естественными микроорганизмами может увеличить урожай без удобрений и пестицидов

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/SchuKo

Микроорганизмы - один из самых эффективных способов повысить урожайность земель в условиях изменения климата, военных конфликтов и сокращения доступности пресной воды. Об этом в колонке для Project Syndicate пишет исследователь и университетский ментор Глобальной инициативы Клинтона по сельскому хозяйству Эстер Нгуми из Обернского университета.

Нгуми входит в исследовательскую команду Обернского университета, которая тестирует воздействие почвенных микробов на рост и устойчивость кукурузы и хлопковых растений. Побеги сахарной кукурузы, выращенные в почве, где живут определенные бактерии, как утверждает исследователь, развивают корневые системы втрое лучше, чем растения, выращенные на обычных почвах. Другие бактерии защищают урожай от засухи. В одном из экспериментов команда исследователей не поливала растения на богатых и бедных микроорганизмами почвах. После пяти дней первые еще были крепкими, в то время как вторые засохли.

Некоторые стартапы, как пишет Нгуми, уже работают над тем, чтобы использовать эффективность микробов. Например, Biome Makers из Сан-Франциско используют секвенирование ДНК, чтобы помочь виноделам улучшить урожайность виноградников и качество ягод. Indigo из Бостона выделяет продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые помогают растениям выживать во время засухи. А во Флориде компания Pathway Biologic разрабатывает такие препараты для использования во всем сельскохозяйственном секторе. Компания Bayer Crop Sciences представила на рынке ряд продуктов, содержащих микробы, которые, как утверждает производитель, улучшают урожайность кукурузы на 15%.

"Одна из причин, по которым фермеры считают такие продукты привлекательными - отсутствие рисков, которые создают синтетические химикаты. Сейчас объем этого рынка составляет $2,3 млрд, ожидается, что в течение следующих четырех лет он вырастет до $5 млрд", - отметила Нгуми.

По ее наблюдениям, преимущества микробиологической обработки почвы для сельского хозяйства особенно видны в развивающихся странах, где стоит вопрос выживания мелких фермерских хозяйств. По данным ООН, к 2050 году численность населения планеты будет близка к 10 млрд человек. Примерно 65% сельскохозяйственных почв в Африке деградируют. Африканские фермеры тратят $68 млрд ежегодно на химические удобрения, чтобы компенсировать низкое качество почв.

Материал предоставлен проектом "+1".

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