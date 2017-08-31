Apple построит дата-центр работающий на возобновляемой энергии

Планируется, что второй дата-центр Apple в Дании начнет работу в 2019 году в коммуне Обенро в южной части страны, на границе с Германией, сообщает Reuters.

Первый дата-центр Apple в Дании расположен недалеко от города Выборг. Он должен начать работу в этом году. Дания, как пишет Reuters, является лидером в области ветроэнергетики и обладает богатыми запасами энергии, получаемой на основе биомассы. В центрах будут хранится данные пользователей приложений iTunes Store, App Store, iMessage, Maps и Siri со всей Европы.

Apple стала одной из компаний, которые обязалась поддержать Парижское соглашение о климате, несмотря на выход из него США. Глава корпорации Apple Тим Кук в интервью агентству Bloomberg рассказал, что пытался убедить президента США Дональда Трампа не выводить страну из соглашения, но не преуспел.

Общая мощность размещенных на суше ветрогенераторов в Дании уже превышает 4 ГВт - этого достаточно для удовлетворения около 27% спроса на электроэнергию в стране. Как пишет датский портал CPH Post, правительство страны реализуют грантовую поддержку установки ветрогенераторов - она закончится 21 февраля 2018 года. На территории страны размещено более 4 тысяч таких генераторов, но их средний возраст достигает 19 лет, и многие, как ожидается, будут демонтированы в ближайшие годы.

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