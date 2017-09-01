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Клетки иммунной системы человека могу помочь в лечении рака

Социальная ответственность
1 сентября, 14:28 UTC+3

У пациента, участвующего в эксперименте, констатировали полную ремиссию

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/PublicDomainPictures

Медики из американского Сиэтла добились устойчивой ремиссии у одного из пациентов, страдающего лимфомой, введя ему препарат, сделанный из его крови. Об этом сообщает NBC San Diego.

Врачи взяли клетки иммунной системы пациента, "превратили" их в "убийц" раковых клеток и вернули в кровь. Через месяц после операции врачи в Исследовательском центре раковых заболеваний им. Фреда Хатчинсона не обнаружили никаких признаков лимфомы у пациента и констатировали полную ремиссию.

Первые препараты такого типа для лечения нескольких видов рака крови, по данным AP, могут выйти на рынок США уже в конце этого года. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже оценивает подобные проекты, предоставленные медицинскими центрами. Стоимость такой терапии может доходить до сотни тысяч долларов из-за того, что препарат готовится индивидуально для каждого пациента.

Однако ученые считают, что им еще есть, над чем поработать: по-прежнему неизвестно, почему противораковые препараты помогают не всем, не решена пока и проблема возникновения опасных побочных эффектов в случае сбоев работы иммунной системы.

В мае стало известно, что ученые нашли способ решения другой важной проблемы в лечении рака - сопротивляемости к лекарственным средствам. Как выяснила команда ученых из Кливлендской клиники (Огайо, США), Оксфордского университета и Онкологического центра и исследовательского института Моффита (H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Флорида, США), перерывы в приеме лекарств помогают преодолеть сопротивляемость.

Материал предоставлен проектом "+1".

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