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Селфи-камеру для холодильника создали в Великобритании

Социальная ответственность
1 сентября, 14:52 UTC+3

Возможность контролировать наличие продуктов у себя дома через смартфон позволяет не покупать лишнее, считают разработчики

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© pxhere.com

Первая в мире селфи-камера для холодильника, контролируемая через мобильное приложение, поступит в продажу в Великобритании, сообщает The Guardian.

Установленная внутри холодильника, она будет показывать хозяину его содержимое - а приложение будет отслеживать срок годности продуктов и предлагать подходящие рецепты. Авторы разработки считают, что она поможет покупателям сократить и затраты на продукты, и количество пищевых отходов.

FridgeCam разработана компанией Smarter, которая была основана в 2014 году предпринимателем Кристианом Лэйном. Каждая камера собирает данные о пользовательском поведении, они заносятся в базу Smarter. The Guardian отмечает, что FridgeCam стоит всего 99 фунтов ($127) - существенно дешевле, чем полноценные смарт-холодильники (например, одна из моделей Samsung стоит 4,5 тысяч фунтов ($5803).

Самым коммерчески успешным устройством компании Smarter является дистанционно управляемый чайник iKettle. На интернет-площадке Amazon его раскупили за первый день. Чайник можно включить, нажав соответствующую кнопку через смартфон еще по пути домой или не вставая с кровати.

Статистика некоммерческой британской организации WRAP (The Waste and Resources Action Programme - программа управления мусором и ресурсами) показывает, что средняя британская семья ежегодно выбрасывает еду на 700 фунтов стерлингов ($903). Чаще всего выбрасываются салаты в пакетах. Британцы выкидывают 40% салата, который покупают. Это эквивалентно 37 тысячам тонн в год.

В целом примерно треть продовольствия, производимого в мире ежегодно, то есть около 1,3 млрд тонн, не доходит до потребителя или выкидывается. Экономические потери при этом составляют примерно $680 млрд для промышленно развитых стран и $310 млрд для развивающихся. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Материал предоставлен проектом "+1".

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