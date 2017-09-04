Осветляющие кремы могут вредить здоровью

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Высокие дозы токсинов, разрушающих гормоны химикатов, стероидов и ртути обнаружили специалисты Университета Джорджа Вашингтона и колледжа Оксидентал в Лос-Анджелесе в косметической продукции и других товарах по уходу за собой для женщин с темной кожей. Специалисты также обнаружили гормон эстроген в лосьоне для выпрямления волос. Об этом сообщает The Independent.
"Осветляющие кожу кремы могут содержать ароматическое органическое соединение гидрохинон и топические стероиды. Было зафиксировано множество случаев повреждения печени и центральной нервной системы в результате отравления ртутью после использования осветляющих продуктов", - отметили специалисты. Ученые предупреждают, что высокое содержание вредных веществ может привести к проблемам с репродуктивным здоровьем, в том числе спровоцировать рак матки.
Как рассказала доцент департамента экологического и профессионального здоровья Университета Джорджа Вашингтона Ами Зота, о вредных вещества в косметике говорят не одно десятилетие, однако не все потребители и специалисты о них знают. Как считают ученые, акушерам и гинекологам необходимо изучить эффекты воздействия потенциально токсичных веществ в широко используемых косметических средствах и предупреждать пациентов об их влиянии на человека и окружающую среду.
По словам Зоты, проблема характерна для всего мира. Однако, например, в Европейском союзе нормативные положения, которые контролируют производство косметики, жестче. В США объемы ртути в продуктах регулируются, но на рынки часто проникает нелицензионная косметика. К тому же компании часто не раскрывают полный перечень ингредиентов.
"Компаниям разрешено использовать любые вещества. Американское правительство не проверяет безопасность продукции перед продажей. Наши специалисты сравнивают ингредиенты на упаковке продукта и информацию с сайтов с данными из почти 60 нормативных и токсичных баз", - говорится на сайте экологической организации Environmental Working Group.
С 2004 года специалисты формируют электронную базу данных Skin Deep, на настоящий момент в ней содержится информация о составе более 70,6 тыс. продуктов.
Как передает The Huffington Post, в январе 2016 года некоммерческая организация Silent Spring Institute в Ньютоне, которая 20 лет исследует влияние токсинов на здоровье человека, запустила приложение для смартфонов Detox Me. С помощью приложения можно сканировать штрих-код продукта и получать информацию о компонентах предполагаемой покупки.
"Мы изучаем, как и откуда химикаты попадают в тело человека и что человек может сделать, чтобы уменьшить воздействие веществ", - рассказала The Huffington Post ученик докторантуры в Silent Spring Institute и дизайнер Detox Me Джессика Хельм.
Осветляющие кремы популярны среди женщин Африки, Индии, Среднего Востока, Юго-восточной Азии, Северной и Южной Америки. Как передает The Guardian, в Индии популярность белой кожи - наследие колониальной эпохи и кастового деления. Светлая кожа до сих пор ассоциируется с принадлежностью к высшим слоям общества. На цвет кожи часто смотрят работодатели при выборе будущего сотрудника. В надежде улучшить качество жизни люди вкладывают средства в отбеливающие кожу продукты.
Как заявили Ами Зота и доцент в области городской и экологической политики в колледже Оксидентал Бхавна Шамасандер в Американском научном журнале по акушерству и гинекологии (American Journal of Obstetrics and Gynecology), "нормы европейской красоты" провоцируют неудовлетворенность природным цветом кожи, усугубляет проблемы бодишейминга (осуждение людей за некие недостатки тела) и расизма.
Материал предоставлен проектом "+1".