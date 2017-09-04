Осветляющие кремы могут вредить здоровью

Высокие дозы токсинов, разрушающих гормоны химикатов, стероидов и ртути обнаружили специалисты Университета Джорджа Вашингтона и колледжа Оксидентал в Лос-Анджелесе в косметической продукции и других товарах по уходу за собой для женщин с темной кожей. Специалисты также обнаружили гормон эстроген в лосьоне для выпрямления волос. Об этом сообщает The Independent.

"Осветляющие кожу кремы могут содержать ароматическое органическое соединение гидрохинон и топические стероиды. Было зафиксировано множество случаев повреждения печени и центральной нервной системы в результате отравления ртутью после использования осветляющих продуктов", - отметили специалисты. Ученые предупреждают, что высокое содержание вредных веществ может привести к проблемам с репродуктивным здоровьем, в том числе спровоцировать рак матки.

Как рассказала доцент департамента экологического и профессионального здоровья Университета Джорджа Вашингтона Ами Зота, о вредных вещества в косметике говорят не одно десятилетие, однако не все потребители и специалисты о них знают. Как считают ученые, акушерам и гинекологам необходимо изучить эффекты воздействия потенциально токсичных веществ в широко используемых косметических средствах и предупреждать пациентов об их влиянии на человека и окружающую среду.

По словам Зоты, проблема характерна для всего мира. Однако, например, в Европейском союзе нормативные положения, которые контролируют производство косметики, жестче. В США объемы ртути в продуктах регулируются, но на рынки часто проникает нелицензионная косметика. К тому же компании часто не раскрывают полный перечень ингредиентов.

Защита потребителей

"Компаниям разрешено использовать любые вещества. Американское правительство не проверяет безопасность продукции перед продажей. Наши специалисты сравнивают ингредиенты на упаковке продукта и информацию с сайтов с данными из почти 60 нормативных и токсичных баз", - говорится на сайте экологической организации Environmental Working Group.

С 2004 года специалисты формируют электронную базу данных Skin Deep, на настоящий момент в ней содержится информация о составе более 70,6 тыс. продуктов.

Как передает The Huffington Post, в январе 2016 года некоммерческая организация Silent Spring Institute в Ньютоне, которая 20 лет исследует влияние токсинов на здоровье человека, запустила приложение для смартфонов Detox Me. С помощью приложения можно сканировать штрих-код продукта и получать информацию о компонентах предполагаемой покупки.

"Мы изучаем, как и откуда химикаты попадают в тело человека и что человек может сделать, чтобы уменьшить воздействие веществ", - рассказала The Huffington Post ученик докторантуры в Silent Spring Institute и дизайнер Detox Me Джессика Хельм.

Осветляющие кремы популярны среди женщин Африки, Индии, Среднего Востока, Юго-восточной Азии, Северной и Южной Америки. Как передает The Guardian, в Индии популярность белой кожи - наследие колониальной эпохи и кастового деления. Светлая кожа до сих пор ассоциируется с принадлежностью к высшим слоям общества. На цвет кожи часто смотрят работодатели при выборе будущего сотрудника. В надежде улучшить качество жизни люди вкладывают средства в отбеливающие кожу продукты.

Как заявили Ами Зота и доцент в области городской и экологической политики в колледже Оксидентал Бхавна Шамасандер в Американском научном журнале по акушерству и гинекологии (American Journal of Obstetrics and Gynecology), "нормы европейской красоты" провоцируют неудовлетворенность природным цветом кожи, усугубляет проблемы бодишейминга (осуждение людей за некие недостатки тела) и расизма.

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