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Смог и пыль снижают эффективность солнечной энергетики в Индии

Социальная ответственность
4 сентября, 19:05 UTC+3

Накопительные панели теряют четверть своей потенциальной мощности из-за твердых частиц, задерживающих свет

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/joseluisv

Согласно исследованию индийских и американских ученых, смог и пыль, от которых каждый год заболевают миллионы жителей Индии, также на 25% снижает эффективность солнечных электростанций. Это происходит из-за мелкодисперсных твердых частиц, оседающих на поверхности солнечных панелей и тем самым препятствующих полноценному поглощению света. Об исследовании сообщает агентство AFP.

При сегодняшнем уровне развития инфраструктуры в Индии энергосеть могла бы получать 3900 мВт электроэнергии. Это в шесть раз больше, чем мощность, производимая крупнейшей солнечной электростанцией страны, насчитывающей 2,5 млн панелей. Новый гигантский "солнечный парк" строится сейчас в юго-восточном штате Андхра Прадеш.

"Простое вычисление показывает, что мы можем потерять огромное количество энергии", - заявил один из авторов исследования, профессор Чинмаи Гхорои из Индийского технологического института Гандинагар.

Индия занимает третье место среди крупнейших загрязнителей атмосферы, однако активно реализует программы по внедрению "чистой" энергетики, делая ставку на солнечные электростанции для обеспечения электричеством в том числе миллионов беднейших граждан страны. На Парижском климатическом саммите 2015 года Индия обязалась сократить вредные выбросы в атмосферу и обеспечивать 40% своих потребностей в электричестве за счет возобновляемой энергетики.

По данным AFP, новые солнечные панели устанавливаются такими быстрыми темпами, что по объему рынка солнечной энергетики Индия может обогнать в этом году Японию - третью в списке лидеров. По мнению экспертов, с дальнейшей экспансией солнечной энергетики в Индии пропорционально вырастут и денежные потери из-за смога и пыли. По словам профессора Майка Берджина из Университета Дьюка в Северной Каролине, они могут исчисляться миллиардами долларов.

Пыль долго была помехой для солнечных проектов в пустынных штатах Индии - таких как Раджастан и Гуджарат, где сейчас устанавливают роботизированные устройства для очистки панелей после песчаных бурь. Однако выбросы твердых частиц от промышленных предприятий и транспорта сильнее препятствуют поглощению света и труднее смываются с поверхности. Особенно тяжела ситуация на севере страны, где антропогенное загрязнение причиняет существенно больше вреда, чем пыль. По словам директора консалтинговой фирмы Bridge to India Виная Рутаги, солнечные панели на крышах в Дели, одном из самых грязных городов мира, производят на 30% меньше электроэнергии, чем в 40 км от города.

Однако самыми серьезными препятствиями для солнечной энергетики считается обвал цен и проблемы с подключением к электросети. Доктор Андре Нобл, работающий в сингапурской компании Cleantech Solar, широко инвестирующей в индийские проекты, отметил, что на саммите по солнечной энергетике в Дели, который состоялся в августе, проблема смога не получила должного внимания. "Люди осознают ее, но считают, что последствиями можно пренебречь", - сказал эксперт.

В то же время Майк Берджин сообщил, что ему пишут индийские предприниматели, готовые взяться за решение для этой проблемы. Специальное противопылевое покрытие для солнечных панелей разрабатывает китайский производитель фотоэлементов Jinko Solar.

Загрязнение атмосферы мелкодисперсными частицами и приземным озоном, которое характерно для урбанизированных индустриальных стран, также представляет угрозу для человека. По данным ОЭСР, в 2015 году связанные с ним заболевания унесли около 4,5 млн жизней, при этом глобальные показатели смертности увеличиваются каждый год.

 

Материал предоставлен проектом "+1".

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