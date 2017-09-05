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"Полдень" подготовит наставников для сирот

Социальная ответственность
5 сентября, 16:58 UTC+3

Тренинги для волонтеров, желающих быть наставниками подростков в детских домах, пройдут 16 и 23 сентября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Andrea Booher

Проект "Полдень", посвященный социальной адаптации подростков в трудной жизненной ситуации, приступает к реализации новой инициативы - подготовке наставников для работы с воспитанниками детских домов. С конца августа кураторы программы проводят собеседования со всеми желающими стать наставниками в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте проекта.

Наставник - это человек, который общается с подростком и при необходимости может поддержать его советом и помочь в решении повседневных задач. Он восполняет дефицит контакта со взрослыми людьми. Программу наставничества "Полдень" запускает первый год. Она предусматривает трехлетний образовательный курс. К этой деятельности привлекаются в том числе корпоративные волонтеры из поддерживающих проект компаний.

Закрытая атмосфера детских домов и жизнь по расписанию не дают детям возможность выстроить подробную картину мира, самостоятельно организовывать быт, обучение, расходы, а негативный опыт, с которым они столкнулись в прошлом, подрывает уверенность в себе и способность взаимодействовать с другими людьми. Преодолеть эти проблемы, по мнению авторов программы, может старший товарищ, способный слушать своего подопечного, понимать его мотивы и устремления, направлять, не навязывая своего мнения.

"У сирот много воспитателей (в детском доме, органах опеки, среди родственников, дарителей), но, живя в условиях некоторой изоляции и ограниченности, дети остро нуждаются в уверенном и адекватном взрослом, на кого хочется походить и у кого хочется учиться", - рассказывает участник проекта - специалист центра практической психологии и психотерапии "Белый аист" Ольга Тимур.

Пройти первичный отбор, собеседование, а впоследствии и обучение может любой человек старше 18 лет. Предпочтение будет отдано людям, которые обладают опытом самостоятельного преодоления трудностей. Тренинги для будущих наставников будут проходить в течение двух дней (16 и 23 сентября) по восемь часов.

По словам куратора программы Елены Симанович, у тренинга три главные задачи. Первая - познакомить между собой волонтеров и кураторов. Для многих остаться один на один с незнакомым подростком - серьезное испытание, поэтому начинающему наставнику важно ощущать поддержку команды. Вторая - изучить специфику общения с подростком, а тем более, подростком, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Третья задача - приобретение практических навыков: как начать беседу с подростком, о чем с ним разговаривать, как правильно выслушать и что делать в конфликтной ситуации. Кроме того, организация обещает проводить регулярные встречи для наставников, где они смогут обменяться опытом и обсудить свои трудности.

О проекте

Проект "Полдень" был создан в 2010 году. Его цель - помочь подросткам в трудной жизненной ситуации стать самостоятельными людьми, осознанно выбрать профессию, ставить цели и добиваться их, успешно взаимодействовать с окружающими людьми. Для этого участники проекта используют метод сюжетно-ролевых игр, который был разработан в Центре интерактивных образовательных технологий (ЦИОТ) МГУ им. Ломоносова и активно применяется при обучении студентов университета в ситуационных деловых играх. Игра задействует не только интеллект и воображение, но и эмоциональную сферу, что усиливает восприятие нового опыта.

Материал предоставлен проектом "+1".

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