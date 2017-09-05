Книги для школьных библиотек соберут в России

Проект "БиблиоРодина" приглашает граждан и частные компании пополнить фонды библиотек научно-популярной периодикой. Проект запущен Российской библиотечной ассоциацией, Русской школьной библиотечной ассоциацией (РШБА) и Государственной думой РФ на платформе коллективного финансирования (краудфандинга) Planeta.ru в 2016 году. В проекте участвуют 6422 публичных, детских, семейных, научных, специализированных и школьных библиотек. Об этом сообщается в пресс-релизе Planeta.ru.

"Библиотеки закрываются, тиражи печатных журналов стремительно падают. Люди, не равнодушные к этой проблеме, могут повлиять на ее решение, поучаствовав в "БиблиоРодине". Все мы ходили в библиотеки в детстве. Теперь можно поблагодарить библиотеки детства и помочь им стать интереснее и современнее, - отмечает генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский. - Для журналов связь с библиотеками - это и возможность выжить, сохранить статус, и приобщить страну к современной литературе".

Учреждения можно подписать на 48 научно-популярных печатных изданий, среди них - журналы "Наука и жизнь", "Юный техник", "Знание - сила", "Вокруг света", литературу по школьной педагогике и единственный в России журнал для слепоглухих людей "Ваш собеседник" в обычном и брайлевском варианте. В журнале печатается информация о законах, полезных службах, услугах, реабилитационных мероприятиях, технических новинках и научных достижениях в области исследования слепоглухоты.



Оформить подписку, подключить к проекту издание либо библиотеку можно на сайте краудфандинговой платформы. Цена годовой подписки на любой журнал включает стоимость номеров и доставки в учреждения. Каждому меценату вручаются сертификаты и подарки от партнеров проекта. На момент публикации для региональных библиотек оформили подписки на сумму 725 326 рублей.



"Когда нам оформили подписку на журнал "Наука и жизнь", радость была огромной. Журнал востребован в школе. Учителя физики и астрономии используют издания на уроках при подготовке сообщений и докладов. Мы надеемся, что наш фонд пополнится журналами "Левша", "Юный техник", "Воспитание школьников”, - поделилась заведующая библиотекой школы №30 Балашихи Людмила Миронова.



Подписка остается единственным способом пополнить фонды для многих региональных библиотек. Согласно докладу министерства культуры о состоянии отрасли в Российской Федерации, в 2015 году в стране работало более 38 тыс. публичных библиотек, из них 67% были подключены к интернету. Хотя создание единого электронного библиотечного пространства - одно из приоритетных направлений работы Минкульта, лишь 1293 федеральные, региональные и муниципальные библиотеки входили, согласно данным ведомства, в состав Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в 2015 году.

Материал предоставлен проектом "+1".