Платежный сервис позволит делать пожертвования при покупках в интернете

В интернет-магазинах, которые поддерживают оплату через Visa QIWI Кошелек, реализуется благотворительный проект #надобро. Он позволяет людям, совершающим покупки, вместе с оплатой товаров делать пожертвования в благотворительные фонды. После оплаты заказа покупатели видят специальный баннер, позволяющий пожертвовать небольшую сумму денег в фонд в один клик. Если клиент соглашается, сумма автоматически списывается с QIWI Кошелька. Специальный алгоритм автоматически рассчитывает наиболее комфортную для каждого покупателя сумму пожертвования. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе QIWI.

По заявлению компании, это "первый в России проект на стыке благотворительности и электронной коммерции, реализованный с помощью передовых платежных технологий". Команда проекта полагает, что одной из задач, которую решает сервис, является снятие барьеров при совершении пожертвования.

"Такими барьерами могут быть затруднения при выборе фонда, сложность определения суммы и наличие дополнительных шагов при оплате", - рассказывает руководитель благотворительных программ и социальных проектов группы QIWI Юлия Гришина.

По ее словам, все подключенные к проекту организации пользуются доверием и являются партнерами QIWI, поэтому пользователи могут быть уверены в том, что перечисленные средства будут потрачены рационально. В будущем со всеми жертвователями команда проекта планирует поддерживать связь, предоставляя им информацию о сборах.

На данный момент в проекте участвует Благотворительный фонд Константина Хабенского. Организаторы проекта планируют в ближайшее время расширить список фондов - получателей средств. Главным критерием их выбора является прозрачность отчетности о потраченных пожертвованиях.

Проект #надобро тестировался в нескольких интернет-магазинах из числа партнеров QIWI. За месяц свыше 25 тыс. клиентов сделали пожертвования. Результаты тестирования показали, что большинство пользователей, сделавших пожертвование новым способом, ранее не совершали пожертвований через QIWI.

"Весь процесс происходит в рамках операции в Visa QIWI Кошельке, что делает возможным создание таких уникальных механик", - полагают в QIWI.

Разработка проекта #надобро началась два года назад. "Тогда мы пытались оценить затраты на его реализацию и разработку механики. Технически процесс оказался довольно сложным, но мы рады, что смогли реализовать нашу идею", - рассказывает инициатор и лидер проекта #надобро Георгий Коннов.

"Мы постоянно говорим о том, что помощь другим совсем не обязательно должна быть сверхусилием, - рассказала "+1" директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова. - Наоборот, она может быть частью повседневной жизни. Ведь для многих важно, чтобы сделать пожертвование можно было просто и быстро, практически незаметно. Проект QIWI #надобро существует именно для этого. Мы уверены, что он привлечет к благотворительности тех, кто раньше, например, никогда не переводил средства в фонды, и не потому, что не хотел, а просто потому, что не было удобной возможности. Будет замечательно, если этот проект станет примером для многих других компаний, которые уже думают о том, чтобы привлекать к помощи своих клиентов и партнеров".

В рамках проекта #надобро запущен специальный сайт, где каждый может посмотреть общую сумму пожертвований, узнать больше о фондах, участвующих в проекте, и помочь им.

Фонд Константина Хабенского

Благотворительный фонд Константина Хабенского был основан в 2008 году. Он специализируется на помощи в организации обследования и лечения детей с заболеваниями мозга, покупке медикаментов, организации реабилитационных программ и помощи профильным отделениям медучреждений и врачам. За 2016 год фонд собрал более 180 млн рублей.

QIWI

Платежный сервис QIWI работает в России и странах СНГ. Оборот платежей сервиса составляет 72 млрд рублей, число его постоянных пользователей - свыше 51 млн человек.

QIWI насчитывает более 18,5 млн активных виртуальных кошельков и более 155 тыс. офлайн-терминалов для приема платежей.

Материал предоставлен проектом "+1".