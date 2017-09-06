"Школа заботы" для родственников больных с деменцией откроется в Москве

Российская некоммерческая организация помощи пожилым людям с болезнью Альцгеймера "Альцрус" проведет уроки для родственников и сиделок, сообщается в пресс-релизе "Альцрус".

Смена осенней "Школы заботы" состоится 30 сентября в московском филиале сети пансионатов "ОПЕКА" (ул. Габричевского, д. 5, корп. 8). Семинар пройдет с 11:00 до 18:00. Вход - свободный. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

"Школа заботы" - это группа поддержки людей, которые в семьях столкнулись с болезнью Альцгеймера. Люди приходят, чтобы узнать, что происходит с их пожилым близким и за моральной поддержкой "друзей по несчастью". В школе родственники могут не стесняться своих вопросов или эмоций", - рассказала вице-президент АНО "Альцрус" Александра Щеткина.

Эксперты расскажут о стадиях, симптомах, профилактике и лечении болезни Альцгеймера, как ухаживать за больным на дому, организовать досуг, избежать пролежней у людей с тяжелой формой заболевания, оформить инвалидность, недееспособность, опекунство, получить социальные льготы. Управляющая пансионатом для пожилых людей "ОПЕКА" Щукинский Наталья Вивтоненко расскажет, как ухаживают за пациентами в пансионате и как бесплатно разместить человека в учреждении. Спикеры проконсультируют желающих. Участникам подарят информационные материалы с советами по уходу за больными с болезнью Альцгеймера.

Занятия проведут врач-геронтопсихиатр, главный врач частной психотерапевтической клиники "Mental Health Center", президент АНО "Альцрус" Мария Гантман и старший научный сотрудник отделения болезни Альцгеймера федерального Научного центра психического здоровья, психиатр и психотерапевт Елена Пономарева.

Болезнь Альцгеймера - самая частая причина деменции (60-70% всех случаев), по данным ВОЗ. Как рассказали в "Альцрус", деменция развивается у человека медленно, родственники часто не замечают признаки болезни.

"Альцрус" и международная организация по проблемам болезни Альцгеймера Alzheimer’s Disease International выделили десять признаков болезни: провалы в памяти; проблемы с речью; дезориентация во времени и пространстве; частая смена настроений; депрессия, апатия, потеря интереса к жизни; человек с трудом выполняет привычные дела; обвиняет близких в воровстве; спрашивает по нескольку раз одно и то же; кладет вещи на непривычные места; путает объекты и предметы. Специалисты советуют вести человека к врачу, как только проявился хотя бы один из симптомов.

Эксперты Alzheimer’s Disease International подсчитали, что каждые три секунды у одного жителя земли проявляется деменция. По данным организации, среди людей до 65 лет деменцией страдает каждый тысячный, старше 65 - каждый двадцатый, старше 85 - каждый пятый. В 2015 году с различными формами заболевания жили 46,8 млн человек, 58% - в странах с низким и средним доходами. К 2050 году число больных достигнет 132 млн. Наибольший прирост наблюдается в Китае, Индии, в странах Южной Азии и в западной части Тихого океана.

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