Пермакультурная ферма в Австралии производит продукты на 50 семей

Семья Купер из Ньюкасла, города на восточном побережье Австралии, содержит ферму Limestone более десяти лет. На территории меньше половины гектара они в экологически чистых условиях выращивают овощи и фрукты, а также разводят овец, гусей и кур. Урожая фермы, полностью построенной на принципах пермакультуры, хватает, чтобы, как заявляют владельцы, прокормить около 50 семей. Об этом сообщает портал Inhabitat.com.

Пермакультура - это современное направление развития сельского хозяйства. Такой вид аграрного бизнеса построен на бережном использовании природного ландшафта и направлен на объединение всех имеющихся растений, водоемов, построек и особенностей рельефа в единую систему. Ее функционирование происходит с минимальным вмешательством человека. Термин образован от двух английских слов: permanent - "постоянный" и agriculture - "сельское хозяйство".

"Я был строителем и изучал архитектурное проектирование. Когда я узнал о пермакультуре, оно показалось мне в меньшей степени формой сельского хозяйства и в большей - следованием за дизайном самой природы. Это крайне меня впечатлило", - признался один из владельцев фермы Брет Купер.

Обустройство фермы Limestone основано на копировании природных процессов, которые используются аграриями в работе. Например, чтобы снижать нагрузку на подземные воды, количество воды, потребленное фермой, не должно превышать то количество жидкости, которое земли получили от дождей. Одна из экологичных техник пермакультуры для достаточного насыщения почвы водой - это использование канав для сбора дождевой воды, вокруг которых засажены многолетние культуры.

Кроме того, австралийская ферма следует принципам земледелия без вспашки, что также является одним из азов пермакультуры. Вспашка заменяется на неглубокую культивацию. Органические удобрения добавляются в почву на глубину 5-10 см. Далее в процесс включаются черви и насекомые в почве, которые роют туннели, способствуя тем самым переносу кислорода и насыщению почвы полезными веществами.

Также на ферме применяется еще одна техника пермакультуры - так называемый куриный трактор. Это инструмент применения передвижного курятника для обработки участка, удобрения и его очистки от сорняков.

Экологичные техники используются на австралийской ферме не только в области земледелия. Владельцы задействовали в строительстве переработанные материалы, а для снабжения Limestone энергией применяются солнечные панели.

По данным ООН, численность планеты к 2050 году вырастет до 9,8 млн человек. Сейчас во всем мире недоедает каждый девятый человек, как подсчитали специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Пермакультура, основанная на наблюдении за природными процессами и их экологичном внедрении в работу локальных ферм, - одна из новых форм агробизнеса, имеющая потенциал в борьбе с нехваткой продовольствия и в снижении экологического следа человечества на планету.

"С каждым днем мы переходим к более здоровой жизни, создаем более полноценное и позитивное будущее не только для себя, но и для нашей семьи, друзей и всего сообщества", - отмечается на сайте семьи Куперов.

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