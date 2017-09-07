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Отказ от букетов на День знаний помог фонду "Жизнь как чудо" собрать почти 160 тыс. руб.

Социальная ответственность
7 сентября, 17:42 UTC+3

Родители школьников вместо покупки 1 сентября цветов учителям переводили средства на лечение тяжелобольных детей

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© Артем Геодакян/ТАСС

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" благодаря акции "Добрый букет", прошедшей 1 сентября, собрал 157 550 рублей, которые помогли оплатить дорогостоящее лекарство для Кирилла Блинова, подопечного фонда из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В День знаний несколько школ сознательно приняли решение перевести средства, предназначавшиеся для покупки букетов учителям, в счет фонда и помочь таким образом детям с тяжелыми заболеваниями печени. Чтобы учителя не остались без подарка, один из цветочных салонов города "Цветаева", став партнером Фонда, дарил учителям по одному букету от всего класса.

Основная деятельность фонда "Жизнь как чудо" направлена на помощь детям из малообеспеченных семей, страдающих тяжелыми заболеваниями печени. Средства, поступившие в Фонд, направляются на покупку медикаментов, проведение операций и лечения, послеоперационное обследование и другие необходимые подопечным вещи.

С 2014 года в День знаний благотворительные фонды предлагают школьникам отказаться от покупки цветов и перевести сэкономленные деньги нуждающимся. Эту масштабную акцию начал фонд "Вера", назвав ее "Дети вместо цветов". В этом году к акции присоединилось 12 благотворительных фондов.

В 2017 году в акции участвовали 5084 класса из школы Москвы, Калуги, Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Брянска и других городов. Ученики по общей договоренности решали дарить учителю один букет ото всех. Сэкономленные средства участники отправляли фондам. За 1 сентября, по первым подсчетам, удалось собрать более 15 млн рублей, сообщили газете "Новые известия" в фонде "Вера". Эта сумма не окончательная, поскольку средства продолжают поступать.

В прошлом году акция "Дети вместо цветов" собрала более 18 млн рублей. Тогда к акции присоединилось 1800 классов, родители школьников смогли помочь 394 семьям.

Материал предоставлен проектом "+1".

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