Инвесторы предоставили $90 млн на постройку электрического аэротакси

Немецкий стартап Lilium разработал проект беспилотного пятиместного электрического микросамолета с вертикальным взлетом Lilium Jet. С полной зарядкой летательный аппарат сможет оставаться в воздухе в течение часа, а его максимальная скорость достигает 289 км/ч. По замыслу создателя компании Даниэля Виганда, проект Lilium Jet может внести вклад в решение сразу нескольких проблем: городских пробок и загрязненности воздуха в мегаполисах, бездорожья и плохой транспортной инфраструктуры в некоторых регионах мира, изнурительных поездок, сокращающих время, которые люди могут провести с семьей. Об изобретении сообщает The Verge.

"Наступил следующий этап: от идеи - к производству коммерчески успешного летательного аппарата, который изменит наш стиль передвижения внутри городов и между ними", - заявил Вигланд.

Создатели стартапа пообещали, что новое транспортное средство позволит за пять минут добраться из Манхэттена (центр Нью-Йорка, США) до аэропорта имени Джона Кеннеди (расстояние - около 20 км).

В прошлом году в ходе первого раунда финансирования компания получила $10 млн на разработку идеи. Последний инвестиционный раунд принес ей $90 млн; среди инвесторов - китайская телекоммуникационная компания Tencent, инвестиционная фирма Atomico, фонд сооснователя Twitter Эвана Уильямса Obvious Ventures и частная банковская группа LGT.

Денежные средства будут направлены на сборку машины и увеличение штата компании до более чем 70 человек. Поводом к инвестированию стал успешный полет двухместного рабочего прототипа, состоявшийся в апреле. И, несмотря на то, что пассажиры, согласно опросам, предпочитают пилотируемый транспорт беспилотному, инвесторы смотрят на будущее Lilium Jet с оптимизмом.

Прогноз на взлет

"Больше всего в этой компании нам нравится стремление создать летательный аппарат с улучшенными характеристиками безопасности, скорости, дальности полета и загрузки, с сокращенным шумовым загрязнением, - говорится на сайте Atomico. - Они подняли планку невероятно высоко и являются примером того, как сильно выросли амбиции предпринимателей в Европе. Теперь, когда последний инвестиционный раунд завершен, Lilium готовится к взлету и постарается воплотить мечту об экологичном транспорте, доступном каждому человеку в любом месте, в любое время".

Ожидается, что первый беспилотный микросамолет Lilium Jet поднимется в воздух в 2019 году, а с 2025 станет доступным по заказу. Вызов аэротакси будет осуществляться через мобильное приложение. Благодаря вертикальному взлету, беспилотник не требует места для разгона, что облегчает его использование в городских условиях.

Инновация Lilium выглядит актуальной на фоне планов ведущих индустриальных стран заменить углеводородное топливо в энергетике и на транспорте электричеством, биотопливом и водородом. Так, по итогам 2016 года Китай стал мировым лидером по продажам электромобилей и гибридов: за год в стране их было продано 507 тыс. единиц. Индия в связи с тяжелой экологической ситуацией планирует полную электрификацию общественного транспорта к 2032 году. Норвегия, Франция, Германия и Великобритания к 2025-2040 годам запретят продажу автомобилей, работающих на дизельном топливе и бензине.

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