Конкурс дневников приемных семей проходит в России

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко до 27 сентября принимает дневники приемных семей для участия в третьем всероссийском конкурсе "Наши истории". Его цель - создать социально-психологические портреты семей, которые воспитывают приемных детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). О конкурсе сообщается в пресс-релизе фонда.

Участники конкурса - приемные семьи и их дети. Победители будут определяться по четырем номинациям: "Моя особенная семья" - истории о том, как приемные родители помогают в раскрытии талантов, а также рассказы об особенностях взаимоотношений приемных и родных детей в семье.

Во вторую номинацию "Путевка в жизнь" попадут дневники о том, как приемная семья помогла в становлении и развитии личности особенного ребенка.

Третья номинация "Семья с неограниченными возможностями" объединит истории родителей, принявших ребенка в семью, опыт его включения в отношения с близкими и знакомыми.

Четвертая номинация "Свой среди своих" - истории усыновления детей с ОВЗ, опыт формирования близости и доверия в семье через различные жизненные ситуации, а также истории взаимного влияния родителей и детей друг на друга.

Оценивать конкурсантов будут общественные деятели, журналисты, психологи и "выпускники" приемных семей. Итоги конкурса "Наши истории" будут подведены 7 ноября. Лучшая работа получит Гран-при. Кроме того, будет определен победитель в номинации "Народный выбор". Оставить свой голос можно на сайте конкурса до 16 октября.

За два года конкурс собрал 646 дневников семейных историй из разных регионов страны: от поселка в Ленинградской области до небольшого города на границе с Китаем. Большая часть дневников была опубликована в книге "Неправильный аист и другие наши истории" в 2017 году.

"Детям с ОВЗ особенно нужна родительская забота: в семье у всех детей улучшается здоровье и развиваются навыки самообслуживания. Главное - у них появляется настоящее детство с братьями и сестрами, друзьями, прогулками, семейными праздниками, - сказала Эльвира Гарифулина, руководитель программы "Семья и дети" Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. - Только в семье ребенок с ОВЗ может почувствовать себя любимым, нужным и не одиноким.

По словам эксперта, семья обеспечивает не только необходимое лечение, но и социализацию ребенка. Авторы дневников могут рассказать, что дети-инвалиды - не обуза и страдания, а источник счастья. "Конечно, есть трудности, но они преодолимы. Мы очень надеемся, что эти рассказы вдохновят потенциальных родителей задуматься о принятии в семью ребенка с ОВЗ", - отметила она.

С 2012 по 2016 год количество сирот в России сократилось в два раза, по заявлениям вице-премьера Ольги Голодец. В 2012 году в банке данных сирот России числилось 119 тыс. детей. В 2016 году эти цифры составили 60 тыс. человек.

Как отмечают в фонде, в детских домах по-прежнему остаются дети, семейное устройство которых представляет особые трудности. Опыт зарубежных стран также показывает, что даже при успешном развитии семейного устройства, не все дети быстро попадают на воспитание в семью. В детских учреждениях продолжает оставаться много подростков (более 80%), в том числе с девиантным поведением (не соответствующее устоявшимся общественным нормам), детей, имеющих братьев и сестер (более 50%), остаются также дети с ОВЗ - более 40%. Чтобы устройство детей с ОВЗ в семьи проходило более успешно, необходимо создать по всей стране компетентную систему сопровождения приемных семей, благодаря которой родители смогут получать всестороннюю поддержку и знать, что, взяв в семью ребенка с ОВЗ, они не остаются с ним один на один, считают в фонде Тимченко.

Из дневников, уже поступивших на конкурс, можно узнать множество историй о семьях, которые взяли приемных детей с ОВЗ. Прочесть рассказы можно на сайте конкурса.

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