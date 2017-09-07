Книга о "женщине-бабочке" и ее собаке вышла в России

Автор романа "Моя жизнь в его лапах" - англичанка Венди Хиллинг. После рождения ребенка врачи прогнозировали, что девочка проживет не больше нескольких дней. Потом - не больше трех лет и, наконец, - не больше десяти. Сейчас Венди 68 лет. Несмотря на приговор врачей, женщина не только выжила, но и нашла работу, стала заниматься верховой ездой, родила и воспитала двух здоровых детей и написала книгу о своей жизни. О русскоязычном издании говорится в сообщении благотворительного фонда "Дети-бабочки", помогающего детям с буллезным эпидермолизом.

Особая жизнь

Кожа людей, страдающих буллезным эпидермолизом так ранима, что даже обычное прикосновение оставляет на ней волдыри. Во всем мире таких людей называют "бабочками".



В романе Венди Хиллинг рассказывается о золотистом ретривере Тедди, который стал верным товарищем и заботливой сиделкой автора. Собака специально обучена для ухода за больным. Пес помогает Венди выполнять простейшие бытовые задачи: разгрузить стиральную машину, одеться, сделать покупки в магазине, поднять или принести вещи. В случае серьезной опасности он может самостоятельно вызвать скорую помощь и неоднократно спасал своей хозяйке жизнь.

Выдержка из книги:



"Один из медиков измерил уровень кислорода.

- Хорошо, что ваш муж вызвал нас так быстро, - сказал он. - Хоть он и помог вам задышать, нам нужно проверить, нет ли серьезных осложнений. В таких случаях счет идет на секунды.

- Вас вызвал не муж, - улыбнулась я. - Это была наша собака.

Медики повернулись к Теду. Тот сидел в спальне, пристально глядя на меня, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Он явно рассчитывал получить заслуженную награду, когда все уйдут. Медики мне не поверили. Но я уже привыкла к тому, что Тед вызывает у всех изумление.

- Вы хотите сказать, что собака только что спасла вам жизнь?

- Да, - кивнула я. - Он постоянно это делает. - Я потянулась и погладила Теда по голове. - Я не смогла бы жить без него. От него зависит моя жизнь".

История Венди и Теда издана на английском, немецком, чешском, словенском и русском языках. В России ее выпустили издательство ЭКСМО и фонд "Дети-бабочки". В книге рассказывается в том числе и о том, как проходит обучение собак-помощников и как они могут помочь больным.

"Эта книга не только о бесконечной заботе человека о животных, но и невероятной чуткости животных к человеку. Это как роман, так и дневник, который читается на одном дыхании, и который позволяет заглянуть в жизнь людей, живущих по принципу "сейчас". Все мы стремимся к этому и редко понимаем - как радоваться каждому уготованному нам дню. Если бы я встретилась с автором книги, с Венди, "женщиной-бабочкой", то несомненно бы с нею подружилась", - говорит музыкант, попечитель фонда "Дети-бабочки" Саша Даль.

Помощь больным

По данным международной ассоциации DEBRA International в мире рождается один больной буллезным эпидермолизом на 50-100 тыс. человек. По неподтвержденным данным, в России проживает 2-2,5 тыс. больных этим заболеванием; официальной статистики нет. Заболевание вызвано мутациями в более чем 10 генах, которые кодируют белки, расположенные в различных слоях кожи.

Буллезный эпидермолиз обнаруживается еще при рождении: порой у младенцев отсутствуют целые участки кожи. Основным клиническим проявлением болезни являются пузыри на коже, которые возникают в результате трения, давления, при повышении температуры тела или воздуха. Пузыри могут образовываться на слизистых оболочках, на роговице и конъюнктиве глаз. Нередко у больных встречается срастание пальцев на руках и ногах и ограничение подвижности суставов. В тяжелых случаях детям угрожает задержка физического развития.

При таких симптомах выполнение привычных здоровым людям бытовых задач становится для "людей-бабочек" тяжелым испытанием, и радикального лечения данного заболевания на данный момент не существует. Больные нуждаются в ежедневной обработке ран и перевязках специальными повязками и бинтами. Одной из главных проблем в России по-прежнему остается нехватка врачей, специализирующихся на лечении буллезного эпидермиоза.

Фонд "Дети-бабочки" оказывает медицинскую, материальную, реабилитационную, психологическую и юридическую помощь семьям, в которых есть больные дети, занимается обучением врачей и полностью обеспечивает медикаментами "детей-бабочек", от которых отказались родители. Поддержку фонда получают более 300 подопечных по всей России.

Материал предоставлен проектом "+1".