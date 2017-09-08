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Водопровод США теряет 2 трлн литров питьевой воды каждый год

Социальная ответственность
8 сентября, 17:10 UTC+3

Устаревающая инфраструктура страны требует модернизации, в то время как вода стремительно дорожает

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По данным отчета о состоянии инфраструктуры США за 2017 год, значительная часть более 1,6 млн км американских трубопроводов, доставляющих воду в жилые дома и на предприятия, была построена после Второй мировой войны, средний срок их службы - от 75 до 100 лет. Стареющая система водоснабжения ежегодно теряет 2 трлн литров обработанной питьевой воды в результате примерно 240 тыс. утечек ежегодно, сообщает портал Environmental Leader.

В 2014 году Конгресс одобрил федеральную кредитную программу для финансирования жизненно важных улучшений инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод. Эта программа известна как Акт о финансировании и инновациях в области водной инфраструктуры (WIFIA). В ответ на сообщение о наличии целевых средств авторы программы получили 43 письма от районных водохозяйственных предприятий, коммунальных служб, городов и округов. Согласно их запросам, необходимые улучшения в инфраструктуре требуют около $12 млрд.

Поскольку WIFIA предлагает покрыть до 49% затрат по проекту, дополнительные $6 млрд должны поступить от местных органов власти, частных предприятий и государственно-частных партнерств. Хотя сумма велика, по данным Американской ассоциации организаций водоснабжения, для работы и улучшения водной инфраструктуры в США в ближайшие 25 лет потребуется $1 трлн.

Самый простой способ определить качество системы водоснабжения в любом регионе США - это тариф на воду, который не отражает количества воды, пишет Environmental Leader. Поскольку коммунальные предприятия борются за финансирование технического обслуживания и совершенствования систем очистки и доставки воды, деньги домовладельцев и предприятий платятся не за воду, а за обеспечение инфраструктуры. Жители Сиэтла, где постоянно идут дожди, платят за воду вчетверо больше, чем жители засушливого калифорнийского города Фресно, потому что Сиэтл вложил $200 млн в водоочистные центры, насосы и трубопроводные сети в 2016 году.

Атланта, Остин, Чикаго, Санта-Фе и Сан-Диего также относятся к числу городов с постоянным высоким уровнем цен на воду, в основном из-за растущего населения и ужесточения мер против крупных пользователей. Они уже разработали планы по инвестированию в обновление инфраструктуры в ближайшие годы и повышают ставки, чтобы увеличить свой доступ к капиталу.

С 2010 года стоимость воды на национальном уровне возросла на 48%, что привело к быстрому росту тарифов. В Детройте около 50 000 домашних хозяйств потеряли доступ к водоснабжению с 2014 года. Если ставки продолжат расти, такая же судьба может постичь до 40 млн американцев, что эквивалентно трети американских домашних хозяйств. Необходимость замены устаревших трубопроводов и установки нового оборудования приведет к тому, что рост тарифов будет расти в течение многих лет.

Кризис Флинта

Примером может служить город Флинт, где водный кризис продолжается уже шесть лет. Сейчас жители Флинта не только не пьют воду из-под крана, но и стараются не купаться в ней, так как она содержит свинец. Население Флинта считается одним из самых бедных в штате Мичиган, а тарифы на водоснабжение и канализацию остаются высокими. Но без замены трубопровода свинец продолжит просачиваться в питьевую воду.

Дефицит питьевой воды - глобальное явление. Доклад ЮНИСЕФ "Жажда будущего: вода и дети в меняющемся климате" показал, что к 2040 году 600 млн детей во всем мире (один ребенок из четырех) будут проживать в регионах с острой нехваткой воды, вызванной "глобальным ростом спроса на нее из-за индустриализации, роста населения, демографических сдвигов, сельхозпроизводства и увеличения потребления". "Принимая душ дольше, моя машины, поливая сады и съедая больше мяса, каждый вносит свой вклад в этот дефицит", - говорится в докладе.

Материал предоставлен проектом "+1".

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