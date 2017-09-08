Первую Всероссийскую неделю слепоглухих проведут в Дагестане

На первой Всероссийской неделе слепоглухих соберутся двести самых активных подопечных фонда "Со-единение" из 32 регионов страны, которые вовлечены в проекты, участвуют в конкурсах и ведут активный образ жизни. Официальное открытие мероприятий состоится 11 сентября в научно-оздоровительном комплексе "Журавли" (Дагестан, г. Махачкала, Махачкала-Сулак ш., 4-й км, 1). Об этом сообщается на сайте фонда.

Всероссийская неделя слепоглухих будет проходить с 10 по 16 сентября.

В течение недели участники посетят Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Дербент, искупаются в Каспийском море, узнают об истории, культуре, традиционных танцах и кухне Дагестана. Одновременно сотрудники фонда "Со-единение" будут исследовать доступность для инвалидов объектов туризма и культуры в регионе и подготовят рекомендации по улучшению среды.

"Это первый опыт организации недели слепоглухих в России. За основу была взята европейская традиция проведения подобных мероприятий, в том числе Европейская неделя реабилитации и культуры для слепоглухих людей (ERCW), которая проводится ежегодно начиная с 1997 года", - говорится в сообщении организации.

В апреле 2017 года в Махачкале открылись курсы компьютерной грамотности для слепоглухих жителей Республики Дагестан. Участников обучают писать электронные письма, общаться в Skype, мессенджерах и социальных сетях.

"Дефицит общения - частая причина депрессий и разочарования в жизни. Компьютерные курсы позволят слепоглухим открыть новые книги, страны, завести друзей - и все это не выезжая за пределы своего региона", - говорится в программе регионального развития фонда.

Слепоглухота - это одновременное нарушение зрения и слуха. С 2014 по 2017 год фонду "Со-единение" удалось выявить 3600 слепоглухих жителей России. До этого в стране подобная статистика не собиралась.

Несмотря на трудности, слепоглухие люди могут получить профессию, работать и путешествовать. Однако в таком случае слепоглухому человеку необходима системная поддержка.

До сегодняшнего дня в России существовала лишь одна форма проживания людей с тяжелой формой слепоглухоты - это дома инвалидов и психоневрологические интернаты (ПНИ). При этом многие слепоглухие не имеют ментальных нарушений, и жизнь в ПНИ или домах инвалидов со строгим распорядком дня для большинства людей с нарушением слуха и зрения превращается в серьезное испытание.

Сопровождаемое проживание - альтернатива интернатному проживанию для слепоглухих в возрасте от 18 лет и старше, оставшимся без поддержки родственников. Некоторые из них ранее жили в интернатах, оказались без поддержки родных или родные не могут заботиться о них в дальнейшем.

В 2016 году фонд "Со-единение" открыл первый дом сопровождаемого проживания в Подмосковье. В деревянном коттедже бесплатно живут восемь слепоглухих. В пансионате работают дежурные и тифлосурдопереводчики. Постояльцы учатся готовить, убирать, стирать, выращивают фрукты и овощи в огороде, создают и продают на местных ярмарках поделки. Фонд планирует открыть сеть подобных пансионатов.

Материал предоставлен проектом "+1".