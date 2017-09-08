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Франция остановит производство газа и нефти к 2040 году

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8 сентября, 17:38 UTC+3

Страна первой в мире откажется от индустрии углеводородов

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/anita_starzycka

Франция планирует остановить разведку и добычу нефти и газа на материковой части страны и континентальном шельфе к 2040 году. Закон, как ожидается, примут в этом году. В таком случае Франция станет первой в мире страной, отказавшейся от производства углеводородов. Об этом сообщает The New York Times.

Министр экологии страны Николя Юло (Nicolas Hulot) считает, что решение отражает приверженность Франции борьбе с изменением климата и вдохновит другие страны.

Согласно законопроекту, представленному Кабинету министров, Франция перестанет выдавать разрешения на разведку ископаемых. Существующие концессии (договоры между государством и частными предпринимателем об эксплуатации промышленных предприятий, земельных и других угодий) будут недействительны к 2040 году. К этому времени в стране также запретят продажу транспортных средств, которые работают на бензине или дизельном топливе. Страна, однако, продолжит импортировать и очищать нефть.

Как отмечает The New York Times, закон может повлиять на французскую нефтегазовую компанию Total, которая прекратила разведку нефти на материковой части, однако работает на офшорах заморского департамента Франции Гвианы (расположен на северо-востоке Южной Америки), а также на частную компанию Geopetrol, шведскую компанию Lundin Petroleum и других производителей.

Решение, по мнению издания, носит символический характер: Франция производит около 6 млн баррелей (840 тыс. тонн) углеводородов в год (1% от потребления углеводородов). Нефть и газ на материковой части Франции добывают в Парижском (Paris Basin) и Аквитанском бассейнах (Aquitaine Basin).

Прекращение добычи нефти и газа, по планам президента Франции Эмманюэля Макрона, сократит выбросы парниковых газов и позволит сделать страну углеродонейтральной к 2050 году. К 2022 году в стране закроют угольные электростанции. Доля атома в энергетическом секторе может сократиться с 75% до 50%, что означает, по подсчетам Forbes, остановку 18 из 58 реакторов. По данным The Independent, президент также разрабатывает программу реновации домов во Франции, чтобы сократить потребление энергии домохозяйств.

По оценкам Мирового энергетического совета (World Energy Council), в 2015 году установленные мощности атомных станций во Франции составляли 63 ГВт, солнечных - 6,5 ГВт, ГЭС - 25,4 ГВт, ветростанций - 10,4 ГВт.

Материал предоставлен проектом "+1".

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