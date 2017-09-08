Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании скрывают случаи домогательства

Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании (более 250 сотрудников) боятся рассказать о случаях харассмента начальству. Такие результаты показал опрос исследовательской организации Young Women’s Trust среди 800 руководителей отделов по набору персонала. Об этом сообщается на сайте Young Women’s Trust.

Согласно закону о равенстве Великобритании от 2010 года (Equality Act 2010), к харассменту относятся непристойные замечания и предложения, намеки, вопросы, шутки или предположения о сексуальной жизни коллег, демонстрация порнографии или рассылка тематических видео и картинок по электронной почте, нежелательные касания, поцелуи и психологическое преследование.

Согласно опросам профсоюзного центра Великобритании Trades Union Congress и форума Everyday Sexism Project, более половины из 1533 респонденток стали жертвами харассмента. 32% опрошенных пожаловались на непристойные шутки мужчин, 28% - на комментарии по поводу внешности. Четверть опрошенных женщин признались, что коллеги мужского пола касались их колен или приобнимали за талию. Каждую десятую пытались поцеловать, каждой пятой домогался начальник.

Четыре из пяти сотрудниц не сообщали о случаях харассмента руководству. 28% опрошенных боялись, что это испортит отношения с коллегами, 20% - было стыдно, 12% - не знали, как это делается, 9% - не понимали, разрешено ли рассказывать о непристойном поведении коллег начальству.

Руководители каждой десятой женщины признали, что получали жалобы. Однако, по словам руководителя инициативы Young Women’s Trust Джо Левенсона, мужчины и женщины по-разному понимают сексуальное насилие.

"Превосходных менеджеров-мужчин полно. Но часть не знает о сексизме на рабочем месте: случаи замалчиваются либо списываются на добродушные подшучивания", - пояснила Левенсон The Guardian.

"Многих молодых женщин домогаются на рабочем месте. Количество руководителей, которые знают о таких случаях, шокирует, - рассказала исполнительный директор Young Women’s Trust Кэрол Истон. - Работодателям следует решать проблему. Каждый сотрудник должен чувствовать себя в безопасности".

Рекомендации работодателям

Специалисты Trades Union Congress и Everyday Sexism Project составили список рекомендаций для компаний: организации предлагают работодателям проводить обучение сотрудников, ввести более прозрачную политику, обсуждать ее с сотрудниками, создать механизмы, которые обеспечили бы соблюдение введенных правил.

По словам консультанта по этике бизнеса Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russsia) Полины Кальницкой, в Европе и США проблему домогательства на работе обозначили еще 40 лет назад.

"О харассменте стали говорить, заниматься просвещением, проводить тренинги, появилась судебная практика. В крупных международных компаниях об этом заботятся, свой первый тренинг по противодействию харассменту я прошла 20 лет назад. Ни разу не встречала тренингов в российском бизнесе, надеюсь, где-то они все же есть. Российские компании иногда говорят о домогательстве, когда к сотрудницам пристают клиенты. Но, когда замешано начальство, - молчание", - объяснила "+1" Кальницкая.

В России у этой проблемы нет ни названия, ни статистики, ни правовой защиты пострадавших.

"Я не могу назвать ни одного объемного всероссийского исследования на эту тему, появляются отдельные публикации в медиа с историями пострадавших. Немного понятнее стала проблема после прошлогоднего флешмоба в социальных сетях #янебоюсь сказать", - рассказала эксперт.

"Статистики нет, но проблема существует, мы все сталкивались с этими проявлениями - от псевдокомплиментов и прикосновений до открытого шантажа. К сожалению, правовой защиты у нас практически нет. Есть статья в Уголовном кодексе о понуждении к действиям сексуального характера, но у нас изнасилованные женщины боятся обращаться в правоохранительные органы, что говорить о домогательствах. Пару лет назад были инициативы по введению статьи о домогательствах в административный кодекс, но все закончилось ничем, как обычно".

По словам Кальницкой, наиболее уязвимы в России сотрудницы на низких должностях, хотя с сексизмом сталкиваются и владельцы бизнеса.

"Никогда не забуду рассказ собственницы крупной компании о том, как ее пытались изнасиловать на деловой встрече в российском доме правительства. Я не буду называть имен, но было это на встрече одного из клубов деловых женщин, зал так и ахнул в ответ. И знаете, что она сказала? Что это не травма, а нормальное испытание на звание предпринимательницы, и сочувствие тут неуместно. Вот такая у нас, российских женщин, социализация", - призналась эксперт.



Как считает Кальницкая, неуважение к женщинам в рабочем коллективе появляется из культуры. "Это им позволено. Наша культура накачана патриархальными установками о второсортности женщин, об их роли "помощника человека" и "услады для мужских глаз", и ситуация, к сожалению, только ухудшается. В нашем общественном сознании женщина всегда виновата в том, как ведет себя с ней мужчина", - сказала она.

Материал предоставлен проектом "+1".