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Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатными

Социальная ответственность
11 сентября, 18:51 UTC+3

Семьи школьников сэкономят на питании каждого ребенка $300 в год

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/jelly

Власти Нью-Йорка ввели с 2017-2018 учебного года бесплатные обеды для всех учащихся государственных школ (1,1 млн человек). Крупнейший мегаполис США в этой области не первый: ранее плату за школьное питание отменили Бостон, Даллас, Детройт и Чикаго, стремясь обеспечить равенство учеников, сообщает газета The New York Times.

Таким образом в Нью-Йорке право на льготные или бесплатные школьные обеды было признано за 75% школьников, посещающих государственные учреждения. Программа позволит семьям учеников сэкономить около $300 в год.

В американских школьных столовых нередко практикуется традиция, получившая название "ланч-шейминг" (от английского lunch shaming): если у школьника появляется задолженность за обед, его порцию выбрасывают прямо у него на глазах, выдавая взамен бутерброд. Некоторые ученики предпочитают голод такому унижению. Кроме того, среди школьников объектами травли нередко становятся получатели льгот, из-за чего последние боятся подходить за своей порцией. В то же время, напоминает издание Inhabitat, 13 млн детей в США живут в условиях риска недоедания из-за невысокого дохода их родителей.

Как поделился с The New York Times городской советник Бен Каллос, воспитывавшийся в неполной семье, когда он учился в средней школе в Бронксе, доход его матери был низким, из-за чего ребенку предоставлялся льготный обед. Чтобы скрыть это от сверстников, он отказывался от еды.

"Мне пришлось выбирать между друзьями и едой. Я надеюсь, что ни один ребенок больше не сделает тот же плохой выбор, который сделал я", - рассказал Каллос.

"Речь идет о справедливости. Каждый член общества важен", - считает школьный казначей Кармен Фаринья. Она - одна из многих, кто считает, что практику "ланч-шейминга" нужно прекратить.

Первой страной мира, которая сделала бесплатной всю еду в школах, стала Финляндия - в 1948 году. В Европе ее примеру последовали Швеция, Чехия и Эстония. Колумбия платит за завтраки и обеды 60-70% учащихся. По данным Всемирной продовольственной программы, за 2015 год предоставившей школьное питание 17,4 млн детей в 62 странах, каждый доллар, вложенный в питание школьников, окупается в 3-10 раз.

Для детей из беднейших стран мира еда в школе настолько важна, что становится стимулом посещать занятия.

В России оплата школьного питания совершается безналично с помощью банковских карт и мобильных приложений. Доступность бесплатного питания зависит от возможностей конкретного региона и муниципалитета (например, в Москве его получают все ученики начальной школы), но есть льготные категории, общие для большинства территорий: это сироты, дети из неполных и малоимущих семей, дети-инвалиды или имеющие родителей-инвалидов, дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 сентября 2016 года в школах Московской области введено бесплатное питание для детей из многодетных семей. Право на льготное питание должно документально подтверждаться каждый год.

Кроме того, льготы на питание могут предоставить ребенку из семьи, попавшей в тяжелое финансовое положение (ограбление, пожар и так далее). .Данный вопрос решают госорганы опеки и попечительства.

Материал предоставлен проектом "+1".

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