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Выставка бездомных кошек пройдет в Москве

Социальная ответственность
11 сентября, 19:07 UTC+3

Организаторы мероприятия, сотрудники центра реабилитации временно бездомных животных "Юна", надеются, что их подопечные смогут обрести дом

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© ClaraMD

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет в столице выставку чтобы найти хозяев для кошек из приютов Москвы и Московской области. Мероприятие пройдет 17 сентября 2017 года на территории Центра современного искусства "Винзавод" (4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр.6). Об этом сообщает пресс-служба центра "Юна".

Более 40 кошек из приютов будут выставляться в Винтажном зале ЦСИ "Винзавод". Все животные, участвующие в выставке, здоровы, привиты и стерилизованы, а перед мероприятием пройдут обязательный ветеринарный контроль.

Помимо выбора питомца, посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, благотворительном маркете и различных розыгрышах. На выставке будет звучать живая музыка.  Желающие смогут получить рекомендации по уходу за своими питомцами от ведущего ветеринара центра "Юна". Помимо этого, на выставке будет организован сбор помощи животным из приюта, куда все желающие смогут пожертвовать корма, игрушки и лекарства.

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" - комплексный центр по подготовке животных к жизни в домашних условиях. Центр, строящийся в Подольском районе Московской области начнет свою работу в начале следующего года.

"В Москве и Московской области порядка 50 крупных приютов для безнадзорных животных. Около 20 из них - государственные, куда кошки и собаки попадают по программе отлова, принести туда животных нельзя. Существуют муниципальные приюты, в которых содержатся исключительно собаки, а чисто кошачьих государственных приютов нет, - сказала Мария Маленко, пиар-директор частного приюта для кошек "Муркоша". - Частных приютов в Москве около 30, менее пяти из них - для кошек, "Муркоша" - самый крупный по количеству содержащихся в нем питомцев (у нас их более 500)".

При этом количество кошек, обитающих на улицах Москвы, точно не известно. По данным специалистов "Муркоши" в Москве и области обитает более 100 тыс. кошек, и эта цифра постоянно растет.

"Ежедневно кто-то выбрасывает своих животных. Учитывая, что питомцы часто не стерилизуются, а одна кошка за семь лет приносит около 400 котят, ситуация на самом деле катастрофическая", -  поделилась Маленко.

Только работы приютов для решения проблем бездомных животных недостаточно, считает эксперт.

"Пока не будут приняты меры со стороны государства, такие как регулирование численности животных у владельцев, и не будут введены юридические запреты, например, запрет на разведение животных без соответствующей лицензии, и не будет понимания ответственности за свое домашнее животное у людей - радикально ничего не изменится", заявила Маленко.

По мнению эксперта, основной целью приютов для животных должно стать пристройство животных в семьи, а также работа по просвещению населения о необходимости стерилизации и вакцинации животных. За три года работы приюту для кошек "Муркоша" удалось найти дом для более 2700 подопечных.

"Многие до сих пор считают, что перед стерилизацией кошка должна один раз родить, а в некоторых городах кастрацию и стерилизацию и подавно причисляют к смертному греху, в то время как это - вынужденная и необходимая мера. Конечно, при всем желании законы, защищающие права домашних животных, не будут приняты завтра. Это большая работа общества и каждого в отдельности. Мы своей работой в "Муркоше" стремимся показать людям, что если каждый поймет свою ответственность перед братьями нашими меньшими и начнет хотя бы с себя, то ситуация уже начнет меняться в лучшую сторону", - объясняет Маленко.

Материал предоставлен проектом "+1".

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