Кошка-рыболов может полностью исчезнуть в Индии и на Шри-Ланке

Редкая, находящаяся под угрозой вымирания дикая кошка-рыболов, или крапчатая кошка, может полностью исчезнуть из ареала своего обитания в Индии и Шри-Ланке. Об этом предупредили индийские биологи, сообщает индийское новостное агентство IANS.

"Несколько небольших проектов и исследований, проведенных недавно в Индии и на Шри-Ланке, показали, что оставшаяся небольшая, изолированная и разрозненная популяция кошки-рыболова находится под угрозой полного вымирания", - говорит президент "Комитета защиты крапчатой кошки" Ашвин Найду.

Эксперт занимается охраной этого вида на территориях прибрежной южной Индии. По его словам, как и другим видам диких кошек, кошке-рыболову угрожают распространение морских плантаций и искусственных водоемов для выращивания рыбы, расширение сельскохозяйственных угодий, охота, браконьеры, отстрел скотоводами. Из-за деятельности человека сокращаются мангровые леса - место обитания крапчатой кошки.

"Аквакультура, видимо, сильнее всего вредит этому виду кошек. Из-за морских плантаций вырубается 50-80% мангровых лесов Южной и Юго-Восточной Азии", - считает Найду.

По словам эксперта, кошка-рыболов обитала на болотистых землях и в мангровых зарослях Сундарбан у рек Ганг, Джамна, Брахмапутра, в штате Орисса у дельт рек Маханади и Брахмани, в штате Андхра-Прадеш в дельтах рек Годавари и Кришна. Вероятно, там кошки были локально уничтожены. Сейчас они обитают в основном в нескольких, относительно защищенных районах национальных парков и заказниках.

"За пределами охраняемых территорий много болотистых и водных земель, мангровых зарослей, где недавно кошки были замечены. Нужно заниматься сохранением этих диких земель, где кошки пока существуют", - добавил Найду.

Кошка-рыболов, приспособившаяся к обитанию в водных и болотистых природных зонах, встречается более чем в 11 странах Южной и Юго-Восточной Азии, от Пакистана до Индонезии. Этот вид изучен хуже всех остальных диких кошек. До сих пор даже неизвестна точная численность кошек-рыболовов. Известно, что этот вид умеет ловить рыбу и хорошо плавает.

Найду отмечает, что исследования нужны, прежде всего, для понимания количества животных в локальных и глобальных масштабах. Он выступает за проведение новых исследований и природоохранных мероприятий, которые имели бы долговременной эффект и отвечали бы усилиям в охране окружающей среды.

Действия "Комитета защиты крапчатой кошки" направлены на сохранение вида и глобально на защиту целостности диких мест обитания кошки - мангровых лесов и заболоченных земель. Для этого "Комитет" проводит просветительские мероприятия вблизи районов обитания кошек.

Шестая волна вымирания

Итоги последних наблюдений за состоянием богатства фауны и биоразнообразия вызывают у ученых опасения. Специалисты из Стэнфорда и Мексики заявили, что планете грозит шестая волна массового вымирания животных. Исследовав 27 600 наземных видов позвоночных, то есть примерно половину всех видов, они установили, что популяции 32% из них сокращаются.

Ученые изучили еще 177 видов млекопитающих - каждый из них потерял по меньшей мере треть географических зон обитания. Несколько видов, которые еще пару десятилетий назад находились в безопасности, теперь под угрозой исчезновения. Так, например, численность африканских львов с 1993 года сократилась на 43%.

Это исследование не единственное - согласно последнему докладу WWF, с 1970 по 2012 годы популяции абсолютно всех видов животных сократились на 58%. До 2020 года гибель видов может достигнуть почти 70%.

Эксперты WWF указывают, что человечество должно изменить способ продовольственного и энергетического потребления. Жителям планеты необходимо коренным образом изменить привычки и перейти ко всеобщему устойчивому потреблению, поскольку ресурсы человеческого существования - от воздуха и еды до благ современного мегаполиса - черпаются из "природного капитала" и угрожают целостности экосистем.

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