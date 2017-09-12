Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития рака

Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Каролинского института в Швеции провели исследование, в результате которого оказалось, что производители алкоголя искажают информацию о рисках развития рака от употребления алкогольных напитков. По мнению врачей, такая же тактика применяется компаниями в табачной промышленности. О выводах исследования опубликованного в журнале Drug and Alcohol Review, сообщается на сайте LSHTM.

Ученые проанализировали информацию о раке, которая появилась на официальных сайтах и в документах почти 30 компаний алкогольной промышленности по всему миру в период с сентября по декабрь 2016 года. Большая часть сайтов (24 из 26) искажают доказательства о связи употребления алкоголя с риском развития рака груди и колоректального рака. Производители говорят о широком спектре других реальных и потенциальных факторов, провоцирующих возникновение рака, в попытке представить алкоголь одним из множества. При этом некоторые компании в принципе отрицают такую связь, как и то, что человек при умеренном потреблении алкоголя подвергает себя риску.

Исследователи напоминают, что потребление алкоголя - установленный фактор риска для развития многих видов рака, включая рак ротовой полости, печени, молочной железы, толстой кишки, а также ежегодно становится причиной около 4% новых случаев заболевания в Великобритании. В некоторых научных работах приводились подтверждения того, что употребление алкоголя защищает от некоторых видов рака (рак почек и яичников). Однако в 2016 году британский Комитет по канцерогенности (UK’s Committee on Carcinogenicity) постановил, что доказательства данных исследований противоречивы, а повышенный риск возникновения других видов рака в результате употребления алкоголя намного превышает возможность защиты.

Авторы исследования отмечают, что политики и органы общественного здравоохранения должны пересмотреть свои отношения с компаниями алкогольной промышленности, так как отрасль широко распространяет искаженную информацию.

"Наш анализ показывает, что основные мировые производители алкоголя могут попытаться смягчить угрозу, распространив вводящую в заблуждение информацию о раке через свои структуры, агитирующие за ответственное употребление алкоголя", - говорит ведущий автор исследования, профессор LSHTM Марк Петтикрю.

Международный альянс за ответственное потребление алкоголя, представляющий крупных пивоваров, заявил, что он не согласен с выводами исследования.

"Мы придерживаемся той информации об употреблении алкоголя и о здоровье, которую мы публикуем", - сказано в сообщении организации, которое цитирует Reuters.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что употребление алкоголя является хорошо известным фактором риска для ряда видов рака. На сайте организации сказано, что доли конкретных типов рака, обусловленных алкоголем, варьируются между мужчинами и женщинами, что, в основном, связано с различиями в средних уровнях потребления. Например, онкологические заболевания ротовой полости и глотки, обусловленные употреблением алкоголя, выявляются у мужчин в 22% случаев, у женщин - в 9%.

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