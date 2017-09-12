Морская плавучая ферма появится в США

Бывший коммерческий рыбак Брен Смит и эксперт в области устойчивого производства питания Эмили Стенгал представили модель вертикальной морской фермы GreenWave. Сеть подобных ферм могла бы сохранить водные экосистемы, решить проблемы продовольственной безопасности и безработицы и помочь в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает издание Inhabitat.

Ферма представляет собой плавучий подводный огород, который располагается под рыболовецким судном и занимает 20 акров (8,09 га). Со дна лодки спускаются ламинарии, грацилярии и другие виды водорослей, сетки, подобные японским фонарикам, с гребешками, сетки в форме носков с мидиями, клетки с устрицами. На одном месте ферму удерживают якоря, соединенные тросами.

Чтобы создать собственное плавучее хозяйство, нужны лодка и $30 тыс. По словам Смита, вертикальная ферма может производить больше продовольствия, чем традиционные площадью более 100 акров (40,47 га).

"На одном акре (0,4 га) за пять месяцев можно вырастить 25 тонн водорослей и 250 тыс. моллюсков. Сеть наших океанических ферм размером со штат Вашингтон могла бы накормить планету", - рассказал Брен Смит изданию Medium.

Идея создать модель устойчивого "трехмерного" хозяйства пришла к рыбаку после того, как ураганы Сэнди и Ирен уничтожили его ферму на Восточном побережье в проливе Лонг-Айленд.

"За два года штормы похоронили 90% моих культур, 40% моего оборудования смыло. К тому же омары с теплыми водами ушли из региона на север. Окисление океана стало происходить быстрее, чем когда-либо за последние 300 млн лет, убивая миллионы устриц. Внезапно я оказался в центре климатического кризиса, который случился на 100 лет раньше, чем ожидалось. Я убиваю живых существ ради денег. Я никогда не думал, что изменение климата как-то затронет меня. Но оно затрагивает. На мой взгляд, изменение климата - не экологическая, а экономическая проблема", - поделился Смит.

Социальный проект

В планах фермера создать первый в США морской хаб - сеть из ферм по производству и упаковке экологических продуктов питания, удобрений, биотоплива и кормов для животных, лекарственных препаратов из водорослей и моллюсков. Фермерские хозяйства на воде уже завели 25 человек - ловец омаров в третьем поколении, который лишился работы после того, как лобстеры ушли на север; бывший ловец лосося с Аляски; ветеран войны в Ираке; семейство латиноамериканцев, чьих предков выгнали из сельскохозяйственных угодий в Мексике.

"Наша модель не требует высоких капиталовложений и доступна для людей из всех слоев общества. Наши фермеры получают гранты для стартапов, доступ к бесплатным семенам и два года бесплатного консультирования от GreenWave. Мы гарантируем покупку 80% культур в течение первых пяти лет по цене в три раза выше рыночной. Сохранения морей недостаточно. В моем родном городе 40% жителей - безработные. Я не занялся бы проектом, если бы он не создавал рабочие места, не открывал бы новые возможности для 3 млрд людей, чей доход зависит от океанов", - сказал Смит.

По словам Смита, фермы производят экологические и полезные продукты. "Морские водоросли содержат больше витамина C, чем апельсиновый сок, больше кальция, чем молоко, и больше белка, чем соевые бобы. Рыба не производит популярные Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, она их получает из водорослей. Пришло время питаться, как рыбы", - заявил он.

Ламинарии улавливают в пять раз больше углекислого газа, чем наземные растения, и способны предотвратить образование мертвых зон (участки океана с пониженным содержанием кислорода, где не могут жить организмы).

"Ламинариевые водоросли не только важны для экосистем и животного разнообразия. Их можно использовать в различных целях. Они эффективно улавливают углекислый газ, азот и фосфор. Они еще и очень вкусные", - рассказал профессор экологии и эволюционной биологии Коннектикутского университета, который помогал Смиту в разработке модели.

Экологический комплекс

Специалисты американской компании Bio Architecture Lab (разработчик биотоплива из аквакультур) подсчитали, что из водорослей можно производить 2 тыс. галлонов (7570 литров) этанола на акр (0,4 га), в 30 раз больше, чем из сои, и в пять раз больше, чем из кукурузы. По данным министерства энергетики США, сеть ферм размером с половину штата Мэн могла бы избавить США от потребности в нефти. Фермы также могут разрушать приливные волны и защищать побережья от штормов и наводнений.

По словам Брена, хозяйства могут быть полезны не только для человека: огороды превращаются в искусственные рифы, где питаются и прячутся более 150 морских видов, в том числе длинномордый тюлень, полосатый окунь, морские коньки.

"Моя старая ферма была бесплодным участком океана, новая - процветающая экосистема. Рыбаки - больше не грабители, которые готовы выловить последнюю рыбу. Мы - новое поколение климатических фермеров, которые борются за планету", - заключил Смит.

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