Эксперты: ураганы​ ​в​ ​Америке могут быть ​вызваны ​​глобальным ​потеплением

За последние недели на Северную и Центральную Америку обрушилось сразу три разрушительных урагана: Харви, Ирма, и Хосе. Эксперты в области климата считают, что это не просто совпадение, а симптом изменения климата, сообщает The Independent.

Дальнейшее потепление может привести к тому, что катастрофические явления на планете станут более частыми и более разрушительными, чем прежде. В то же время количество случаев, когда одно явление следуют за другим, может увеличиться.

"Область воздействия экстремальных погодных условий расширяется, и сами погодные явления усиливаются из-за изменения климата, - рассказал Джеффри Каргел, представитель департамента гидрологии и атмосферных наук Университета Аризоны. - Никакое отдельное метеорологическое событие не связано исключительно с изменением климата, но изменение атмосферы человеком - основная причина более разрушительных и более частых экстремальных погодных явлений".

В то же время некоторые ученые уверены, что именно человеческая деятельность стала причиной недавних природных катастроф в Америке.

"Возможно, Харви был случайностью, и Ирма могла быть совпадением, - рассуждает Филипп Уильямсон, научный координатор Совета исследований в области естественной и окружающей среды (NERC) в Университете Восточной Англии. - Но Хосе, следующий сразу за ними - это наглядная иллюстрация изменения климата. Разрушительные ураганы, циклоны и тайфуны зарождаются в тропиках, в те времена года, когда море наиболее теплое. Так что, если планета продолжит нагреваться - риск подобных явлений возрастет", - объяснил климатолог.

В том случае, когда один ураган проходит по пути другого урагана, ему предшествовавшего, второй или третий ураган обычно намного слабее первого. Это происходит за счет того, что поверхность океана охлаждается - вода с большей глубины поднимается на поверхность. Но этого не произойдет, если и на глубине и на поверхности океана вода будет теплая.

"В случае с недавними ураганами мы увидели, что маршруты Харви, Ирмы и Хосе пересекались, однако сила ураганов не уменьшилась - все три явления принадлежали как минимум к четвертой категории", - рассказал Уильямсон.

"Изменение климата, возможно, не привело к урагану Ирма, но оно значительно усилило его воздействие, - сказал Дейв Рей, профессор Эдинбургского университета, специалист по углеродному менеджменту. - Повышение уровня моря вкупе с более теплой и влажной атмосферой усиливают риски наводнения во всем мире".

По данным NASA, с конца 19 века средняя глобальная температура на планете увеличилась на 1,1 градуса. Причина потепления климата - результат деятельности человека, в частности эмиссии парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Согласно данным NOAA и исследованиям ученых из Калифорнийского университета в Беркли, каждые 10 лет температура океана увеличивается на 0,12 градуса.

"Для нашей страны проблема изменения климата исключительно актуальна. За последние два десятилетия у нас в стране больше, чем удвоилось количество экстремальных погодно-климатических явлений. Особенно это проявляется в гидрологическом режиме в весенне-летние месяцы", - рассказал директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Игорь Мохов во время пресс-конференции, посвященной проведению в Москве "Климатического форума городов России 2017".

"Очевидно, что в разных частях страны происходят разные аномалии - заливает Дальний восток, горит Сибирь - это не случайно, подобные явления связаны в том числе с изменением климата. События последних лет, например, наводнение в Крымске были связаны с экстремально высокой температурой Черного моря, в результате которой развивалась суперконвекция (водообмен между верхними и нижними слоями, зависящий от изменения плотности, различия температур и солености), которая привела к наводнению", - напомнил Мохов.

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