Продукты для малоимущих соберут в Москве и Рязани

Продукты для многодетных семей, пожилых людей, воспитанников приютов и интернатов соберут в период с 14 по 17 сентября в Рязани и Москве. Акция Фонда продовольствия "Русь" "Продукты в помощь" пройдет в 10 рязанских и московских магазинах сети универсамов "Дикси". Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

Покупатели могут приобрести товары в будни с 16:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 20:00 и оставить пожертвования волонтерам за стойками либо в специальных корзинах. Адреса магазинов можно узнать на сайте проекта.

С 2016 года акции "Продукты в помощь" прошли в Ногинске, Дмитрове, Серпухове, Туле и Ярославле. Волонтерам удалось собрать 23 тонны продуктов, одежды, домашней утвари и игрушек и направить 4 тыс. наборов в 3 тыс. семей.

Фонд продовольствия "Русь" - первый российский "банк еды", созданный в 2012 году. Организация принимает еду от производителей, кафе, ресторанов, фермерских хозяйств и граждан и через социальные службы, церковные приходы и локальные НКО направляет продукты малоимущим семьям, воспитанникам детских домов, интернатов и пожилым людям. За пять лет фонд передал нуждающимся 15 млн кг еды.

Фонд также вместе со службой помощи "Милосердие" закупает еду для проекта "Народные обеды" и кормит жителей Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тихвина, Твери, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Смоленска, Белгорода, Абакана, Амурска, Боровска и поселка Высокоключевой. Фонд поставляет завтраки малоимущим ученикам 17 школ в Воронежской, Псковской, Смоленской, Кемеровской и Владимирской областях. К 2018 году планируется приготовить 220 тыс. завтраков.

Нуждающиеся в еде

По данным Росстата на 2015 год, более 19 млн россиян не хватало денег на еду: 13,3% людей проживали за чертой бедности, с доходом ниже прожиточного минимума в размере 9701 рубля (9909 рублей - установленный прожиточный минимум на первый квартал 2017 года).

По данным ООН, 795 млн жителей мира (каждый девятый человек) хронически недоедают. Как отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО), каждого жителя планеты способны накормить рыболовство, сельское и лесное хозяйство, однако эти ресурсы используются нерационально.

Выброшенные продукты

В ФАО подсчитали, что более трети производимых продуктов (около 1,3 млрд тонн) ежегодно не попадают к покупателям - портятся либо теряются во время сбора урожая, упаковки, транспортировки, из-за неправильного хранения, рыночных механизмов, институциональных и правовых норм.

По данным ФАО, ежегодно портится треть зерновых, 40-59% корнеплодов, фруктов и овощей, по 20% мяса и молочных продуктов, 20% масленичных семян и бобовых. Один житель Европы и Северной Америки выбрасывает 95-115 кг еды в год, потребители в странах к югу от Сахары, на юге и юго-востоке Азии - по 6-11 кг в год. Ежегодные потери еды в богатых государствах примерно равны общему производству продуктов в странах к югу от Сахары - 222 млн тонн и 230 млн тонн соответственно.

Материал предоставлен проектом "+1".