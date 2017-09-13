Убийство 10 членов неконтактного племени расследуют в Бразилии

Прокуратура штата Амазонас (Бразилия) начала расследование предполагаемого убийства 10 человек из неконтактного племени. С исковым заявлением в федеральный орган обратилось Бразильское агентство по делам коренных народов (FUNAI). Инцидент мог произойти возле реки Амазонка, где индейцы собирали пропитание. О начале расследования убийства пишет The New York Times.

Поводом для возбуждения дела стал рассказ некой группы золотодобытчиков, которые пришли в бар недалеко от границы с Колумбией. Там мужчины стали хвастаться совершенным убийством. По словам очевидцев, золотодобытчики демонстрировали весло с ручной резьбой, которое, по их заявлениям, отняли у людей из племени.

"Это был типичная для бара грубая болтовня. Они даже хвастались, как рубили тела и выбрасывали их в реку. Они вопили, что у них был выбор - убить или самим быть убитыми", - рассказала подробности Лейла Сильвия Бюргер Сотто-Майор (Leila Silvia Burger Sotto-Maior), координатор проблем неконтактных и недавно вступивших в контакт народов FUNAI.

Сотто-Майор добавила, что убийство могло произойти в прошлом месяце. С тех пор FUNAI собирало информацию, беседовало со свидетелями в городе, а затем подало ходатайство в полицию. По словам женщины, "есть доказательства, но их нужно подтвердить".

Ответственный за дело прокурор Пабло Луз де Бельтранд подтвердил, что расследование начато, однако детали в интересах следствия не раскрыл. Он уточнил, что инцидент якобы произошел в резервации Вале до Явари - втором по величине обособленном ареале проживания неконтактных племен. Бельтранд также сообщил, что в результате полицейской операции на днях за незаконную добычу золота в области были задержаны два мужчины, однако эти два дела не объединены.

"Даже FUNAI знает об этих племенах очень мало. Племена никогда не вступали в контакт с цивилизацией. Работа очень трудная, территории огромные и доступ к ним ограничен. Мы следим за ними, - сказал прокурор в телефонном интервью. - Это уже второе подобное дело за этот год, в первый раз об об убийстве неконтактных коренных народов сообщили в феврале. То дело все еще открыто".

В международной организации по защите прав коренных народов Survival International заявили, что, учитывая небольшую численность неконтактных народов в районе Амазонки, данный эпизод может быть серьезным ударом по численности этнической группы.

"Если расследование подтвердит сообщения об убийстве, это будет еще один эпизод геноцида. Резня и истребление происходит из-за неспособности бразильского правительства защищать изолированные племена. А это прописано конституцией", - говорит старшая активистка Survival International Сара Шенкер.

Ситуация в Бразилии

Президент Бразилии Мишел Темер в этом году сократил финансирование кампаний помощи коренным народам. В апреле FUNAI закрыл пять из 19 своих баз, нужных для мониторинга и защиты неконтактных племен от лесорубов или золотоискателей, а также для общения с недавно вступившими в контакт племенами. На других базах организации сократили персонал.

Три из таких баз были в долине Джавари, которую называют Нетронутой границей. Считается, что в этом регионе живет большинство всех известных в мире неконтактных народов. Из 103 зарегистрированных в Бразилии племен 20 живет тут.

По словам Сотто-Майор, у Агентства и раньше бывали проблемы с правительством, но такой ситуации не было никогда. Бюджет FUNAI в этом году составил всего 2 млн бразильских реалов ($650 тыс.) против 7,5 млн реалов ($2,44 млн) в прошлом году.

Президент Темер крайне непопулярен в стране. В частности, он открыл обширную национальную резервацию в Амазонии для добычи полезных ископаемых. Из-за экономической политики страдают группы коренного населения, фермеры и активисты - к концу июля из-за земельных вопросов в стране было убито 50 человек. По словам Шенкер, именно коренное население становится наиболее уязвимой группой в таких случаях.

Коренное население страдает от роста инфраструктуры государства - строительство плотин, дорог, вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных угодий лишает племена мест жизни и добычи пропитания. Также известно, что под угрозой оказались племена Кавахивы и Пирипкуры, земли которых уменьшаются из-за строительства вокруг сотен ранчо.

Помимо этого, племена, ранее никогда не имевшие контакта с цивилизацией, подвержены простудным заболеваниям. Простой грипп из-за отсутствия иммунитета для них оказывается смертелен. В первые годы установившихся контактов 50% племен умерло из-за гриппа и кори. Поэтому активисты защищают их от контактов с цивилизованным миром, призывают власти обеспечить им национальную и международную защиту. По их словам, не тревожимые внешними угрозами, первобытные племена успешно развиваются и процветают.

"Если сообщения (об убийстве членов неконтактного племени - "+1") будут подтверждены, президент Темер и его правительство ответят за геноцид. Сокращение финансирования FUNAI оставило без защиты десятки неконтактных племен, неспособных противостоять тысячам захватчиков-золотодобытчиков, лесорубов, владельцев ранчо", - говорит директор Survival International Стивен Корри.

Материал предоставлен проектом "+1".