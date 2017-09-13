"Ночлежка" предложила бизнесу потратить новогодние бюджеты на благотворительность

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Петербургская организация помощи бездомным "Ночлежка" запустила проект "НочлежкаGifts", который предлагает бизнесу пожертвовать бездомным людям бюджеты, заложенные на новогодние подарки партнерам. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Такой подарок будет для сотрудников дороже, чем набор ежедневников, шампанского и елочных игрушек, считает председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин. Он также подчеркнул, что больше 50% людей, которые жили в приюте "Ночлежки", возвращаются к обычной жизни.
"Мы предлагаем отказаться от привычных новогодних сувениров для партнеров - и подарить им доброе дело, которое изменит жизнь нуждающихся людей в новом году. Доброе дело - это помощь бездомным людям, которых "Ночлежка" накормит горячим ужином, даст теплый кров, а главное - поможет выбраться с улицы", - рассказал Свердлин.
"Ночлежка" объясняет, что 30 тыс. руб. позволят накормить горячим ужином 416 человек на стоянках "Ночного автобуса". Этот автобус каждый день курсирует по Санкт-Петербургу, чтобы бесплатно накормить горячей едой, выдать чистую одежду и помочь сотням бездомных и нуждающихся людей. На 50 тыс. руб. организация сможет предоставить ночлег для 199 человек в своих пунктах обогрева зимой. На 100 тыс. руб. ночлег смогут получить 397 человек в пунктах обогрева "Ночлежки". На 200 тыс. руб. организация сможет обеспечить проживание в своем приюте четырем бездомным, после реабилитации они смогут вернуться к обычной жизни.
Вместо подарков партнерам организация помощи бездомным предлагает направить поздравительные открытки от "Ночлежки", где будет указано, на что именно пошли деньги и скольким людям удалось помочь в результате. Благотворительная организация также пришлет благодарственное письмо компании с упоминанием числа нуждающихся, которым она помогла.
Расходы "Ночлежки" на реабилитацию одного человека в приюте составляют более 47 тыс. руб. В программу входят консультации с соцработниками, юристами, психологами, а также специалистами по химической зависимости. Бездомным организация помогает восстанавливать документы, устроиться на работу, оформить пособия и добиться льгот. Процесс реабилитации занимает четыре месяца. Расходы на один ужин составляют 72 рубля, а на ночлег одного человека - 252 рубля.
По оценкам аналитической компании Comcon, новогодний бюджет российских компаний на корпоративные подарки составляет около 26 млрд рублей.
Акции, которые предлагают благотворительность вместо сувениров, становятся все популярнее в России. В сентябре заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook промежуточные итоги акции "Дети вместо цветов", организованной фондом помощи хосписам "Вера". Ее суть состояла в том, что 1 сентября 2017 года школьники разных городов страны отказались от покупки цветов учителям в пользу пожертвований в различные фонды. Таким образом, на данный момент удалось собрать 35,7 млн рублей. В октябре фонд опубликует окончательный отчет о суммах сборов и о том, как именно будут распределены средства.
Фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь" с 2007 года проводит аналогичную акцию - "Благотворительность вместо сувениров". На сайте фонда есть отчет по сборам акции за 2015 год. В акции на тот момент поучаствовало более 500 компаний, которые собрали около 150 млн рублей. Эти средства пошли на помощь более чем 700 пациентам и на оборудование для Центра детской гематологии им. Димы Рогачева и Морозовской больницы.
Материал предоставлен проектом "+1".