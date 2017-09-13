"Ночлежка" предложила бизнесу потратить новогодние бюджеты на благотворительность

Петербургская организация помощи бездомным "Ночлежка" запустила проект "НочлежкаGifts", который предлагает бизнесу пожертвовать бездомным людям бюджеты, заложенные на новогодние подарки партнерам. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Такой подарок будет для сотрудников дороже, чем набор ежедневников, шампанского и елочных игрушек, считает председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин. Он также подчеркнул, что больше 50% людей, которые жили в приюте "Ночлежки", возвращаются к обычной жизни.

"Мы предлагаем отказаться от привычных новогодних сувениров для партнеров - и подарить им доброе дело, которое изменит жизнь нуждающихся людей в новом году. Доброе дело - это помощь бездомным людям, которых "Ночлежка" накормит горячим ужином, даст теплый кров, а главное - поможет выбраться с улицы", - рассказал Свердлин.

"Ночлежка" объясняет, что 30 тыс. руб. позволят накормить горячим ужином 416 человек на стоянках "Ночного автобуса". Этот автобус каждый день курсирует по Санкт-Петербургу, чтобы бесплатно накормить горячей едой, выдать чистую одежду и помочь сотням бездомных и нуждающихся людей. На 50 тыс. руб. организация сможет предоставить ночлег для 199 человек в своих пунктах обогрева зимой. На 100 тыс. руб. ночлег смогут получить 397 человек в пунктах обогрева "Ночлежки". На 200 тыс. руб. организация сможет обеспечить проживание в своем приюте четырем бездомным, после реабилитации они смогут вернуться к обычной жизни.

Вместо подарков партнерам организация помощи бездомным предлагает направить поздравительные открытки от "Ночлежки", где будет указано, на что именно пошли деньги и скольким людям удалось помочь в результате. Благотворительная организация также пришлет благодарственное письмо компании с упоминанием числа нуждающихся, которым она помогла.

Расходы "Ночлежки" на реабилитацию одного человека в приюте составляют более 47 тыс. руб. В программу входят консультации с соцработниками, юристами, психологами, а также специалистами по химической зависимости. Бездомным организация помогает восстанавливать документы, устроиться на работу, оформить пособия и добиться льгот. Процесс реабилитации занимает четыре месяца. Расходы на один ужин составляют 72 рубля, а на ночлег одного человека - 252 рубля.

По оценкам аналитической компании Comcon, новогодний бюджет российских компаний на корпоративные подарки составляет около 26 млрд рублей.

Благотворительность вместо сувениров

Акции, которые предлагают благотворительность вместо сувениров, становятся все популярнее в России. В сентябре заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook промежуточные итоги акции "Дети вместо цветов", организованной фондом помощи хосписам "Вера". Ее суть состояла в том, что 1 сентября 2017 года школьники разных городов страны отказались от покупки цветов учителям в пользу пожертвований в различные фонды. Таким образом, на данный момент удалось собрать 35,7 млн рублей. В октябре фонд опубликует окончательный отчет о суммах сборов и о том, как именно будут распределены средства.

Фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь" с 2007 года проводит аналогичную акцию - "Благотворительность вместо сувениров". На сайте фонда есть отчет по сборам акции за 2015 год. В акции на тот момент поучаствовало более 500 компаний, которые собрали около 150 млн рублей. Эти средства пошли на помощь более чем 700 пациентам и на оборудование для Центра детской гематологии им. Димы Рогачева и Морозовской больницы.

Материал предоставлен проектом "+1".