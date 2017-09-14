Канадский магазин начал выращивать овощи на крыше

В Монреале появился первый в Канаде продуктовый магазин, который выращивает на крыше овощи для продажи. На крыше площадью 2,3 тыс. кв м одного из магазинов сети IGA Extra Famille Duchemin разводят более 30 различных видов растений (томаты, баклажаны, редис, капуста, базилик, салат и другие), и все они сертифицированы как органические продукты. Крышу-плантацию спроектировала и установила компания The Green Line: Green Roof. Об этом сообщает портал Ottawa Citizen.

Совладелец магазина Ричард Дучемин (Richard Duchemin) заявил, что жители города "заинтересованы в покупке местных продуктов, и нет ничего более местного, чем эти овощи". Он сказал, что это пример для других продуктовых магазинов.

"Почему супермаркеты не выращивают овощи на своих крышах? В некоторых ресторанах есть небольшие коробки, где выращиваются травы. Мы пошли дальше, потому что знаем, что мы можем продавать то, что мы производим здесь", - считает совладелец магазина.

По словам Дучемина, продукция, выращенная на крыше магазина, продается по той же цене, что и любые другие органические продукты. Однако затраты на их производство выше из-за небольших масштабов. При этом крыша-плантация уменьшает потребление энергии самим магазином, обеспечивая дополнительный слой теплозащиты.

Есть и другие экологические преимущества. Сад орошается водой, собранной из системы осушения воздуха в магазине. Крыша также стала местом обитания птиц и насекомых. Некоторых из них, таких, как пчелы, специалисты собираются привлекать - для этого на плантации есть несколько ульев. В будущем магазин планирует разводить на крыше и продавать свежие цветы.

Хотя определенные пестициды разрешены в органическом сельском хозяйстве, магазин будет стараться их избегать. Чтобы сохранить экологический статус выращенной продукции, на крыше используется почва, а не гидропонные системы (искусственно созданные условия для выращивания растений на основе питательной жидкости). Однако слой почвы мелкий, что не позволяет выращивать крупные корнеплоды.

Городские огороды

Выращивание растений на крышах становится популярным также в США. К примеру, бостонская компания Freight Farms предлагает всем потенциальным фермерам грузовые контейнеры, которые можно установить в городском пространстве. Устройства выполняют функцию теплицы и работают в автономном режиме. Для выращивания урожая контейнеры используют солнечную энергию. Все контейнеры оборудованы системой поддержки всего сельскохозяйственного цикла, от пророста до сбора урожая, они почти не требуют вмешательства человека.

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), устойчивое сельское хозяйство является производством, которое экономически жизнеспособно и при этом в долгосрочной перспективе не приводит к деградации окружающей среды. Как говорится на сайте организации, "зеленый рост" стран означает содействие экономическому росту при одновременном сокращении выбросов загрязняющих веществ и выбросов парниковых газов, минимизации отходов и неэффективного использования природных ресурсов и сохранения биоразнообразия. Более зеленая и эффективная цепочка продуктов питания может в значительной степени способствовать устойчивому росту и обеспечению продовольственной безопасности и способно уменьшить давление на морские и земельные ресурсы.

Организация в 2017 году выпустила рейтинг "зеленого развития" стран, где пришла к выводу, что хотя страны стали более эффективными в использовании природных ресурсов и услуг, но прогресс идет слишком медленно. Рейтинг использует ряд индикаторов: от землепользования до производительности и инноваций в области сокращения выбросов углекислого газа. Наибольшего прогресса добились Дания, Эстония, Великобритания, Италия и Словакия.

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