Пострадавшим из-за урагана "Харви" автовладельцам Хьюстона дадут велосипеды

Компания краткосрочной аренды велосипедов Houston Bike Share запустила в городе Хьюстон (штат Техас, США) программу помощи автомобилистам, оставшимся без личного транспорта из-за урагана "Харви". Об этом пишет издание FastCompany.

Ураган, прошедший по территории Техаса во второй половине августа, унес жизни, по последним данным, 82 человек, уничтожил сотни тысяч домов и полмиллиона автомобилей. Больше всех пострадал город Хьюстон. В США продолжают бороться с последствиями урагана: пострадавшие получили пресную воду, продовольствие и медицинскую помощь, появилась проблема с передвижением по городу.

Автовладельцы подали 160 тыс. обращений по страховкам - многие из них только обрабатываются. Около 15% автомобилистов в Техасе страховки не имеют. Часть страховок не покрывает случаи наводнений. Людям с невысоким доходом, оставшимся без дома и машины, покупка нового автомобиля не представляется возможной, так же как и аренда. По данным FastCompany, агентства реагируют на спрос, и цены не снижают.

Руководствуясь этими доводами, местная велопрокатная компания Houston Bike Share решила предложить тем, кто не получил или не получит страховку за пропавший автомобиль, временно пересесть на велосипеды. Компания объявила, что до конца 2017 года будет собирать в качестве пожертвований новые и подержанные велосипеды (в любом состоянии), которые готова передавать нуждающимся. Заявку на бесплатный велосипед можно оставить на сайте компании или обратиться лично в офис компании по адресу в Хьюстоне Velasco St, 407.

"Многие вернутся в свои дома и получат новую машину. Но, думаю, очень много людей сейчас далеко от дома и не смогут позволить себе новый автомобиль в ближайшее время", - говорит исполнительный директор Houston Bike Share Картер Стерн.

Компания Trek and Giant согласились пожертвовать 400 велосипедов. Местный велоклуб BikeHouston подключился к сбору пожертвований и ремонту велосипедов. Ремонтная служба Rice Bikes прислала людей, чтобы ремонтировать велосипеды. Благотворительная организация Freewheels Houston, предоставляющая велосипеды беженцам, также помогла кампании.

Велосипеды уже зарекомендовали себя во время шторма "Харви". Несколько арендных станций вышли из строя, но на ходу осталось около 1000 велосипедов - они пригодились для доставки провизии в город. Оценив преимущества велосипедов при устранении последствий ураганов, Стерн стал искать средства на расширение их использования.

Но помощь пострадавшим - не единственная цель в задумке организаторов программы. Они рассчитывают изменить транспортную культуру людей и повысить в их глазах привлекательность велосипедов.

"На городских встречах и собраниях я нередко встречаю скепсис по отношению к велосипедам в ежедневных нуждах. Но как только люди начинают выезжать на них на работу или в магазин, они понимают, насколько велосипед удобен и полезен", - говорит Стерн.

Сам Стерн владеет пикапом и признается, что водить машину очень любит. Однако 3-4 дня в неделю он ездит на работу на велосипеде.

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