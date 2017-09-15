Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатацией

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и Международная организация по миграции опубликовали совместный доклад, посвященный жестокому обращению с беженцами. Изучив показания 22 тыс. человек, среди которых 11 тыс. не достигли 25 лет, эксперты пришли к выводу, что, покидая свою родину в поисках безопасности и лучшей жизни, большинство юных переселенцев сталкивается с высочайшими рисками насилия и эксплуатации. Почти три четверти из них становятся жертвами жестокого обращения, теряют свободу или вынуждены работать бесплатно.

В докладе рассказывается о судьбе переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока, отправляющихся в Европу - в первую очередь, Италию, Германию и Францию - через Средиземное море.

Вероятность столкнуться с насилием особенно велика для несовершеннолетних, которые покидают свою страну без сопровождения взрослых, - за последние четыре года их число выросло в пять раз. Из почти 800 тыс. детей, запросивших убежище в Европе в 2015 и 2016 годах, более 20% приехали без сопровождения.

Также в группу повышенного риска попадают дети и молодежь с низким уровнем образования и те, кто вынужден преодолевать самые значительные расстояния. Так, у путешествующего в группе мальчика-подростка из стран Южной Африки, получившего среднее образование, риск стать жертвой эксплуатации составляет 73%, тогда как у его сверстника с теми же показателями, но из другого региона, он падает до 38%.

По всему миру сейчас насчитывается почти 50 млн детей, которые были вынуждены уехать из страны или региона, в котором родились. Не менее 28 млн из них бежали от военных конфликтов. ЮНИСЕФ призывает международное сообщество принять разработанную организацией шестиступенчатую программу действий по защите детей-мигрантов и детей-беженцев. Среди предлагаемых мер: отмена ареста для несовершеннолетних нелегальных мигрантов, создание условий для пребывания детей-беженцев в кругу семьи, обеспечение их образованием, медицинской помощью и легальным статусом.

По данным Международной организации по миграции, наибольший поток детской миграции в 2015-2016 годах был зафиксирован из Эритреи, Гамбии, Нигерии, Египта и Гвинеи. Покидать свои дома детей вынуждают локальные вооруженные конфликты, последствия климатических изменений и природных катастроф. Часть несовершеннолетних отправляют за рубеж родители, веря, что в чужой стране у ребенка больше шансов получить защиту и жилье. Некоторые дети покидают родину, чтобы воссоединиться с уехавшими родственниками, а некоторые - опасаясь принудительных браков или воинской повинности.

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