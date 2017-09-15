Изменение климата грозит вымиранием рыбы

Изменение климата заставляет многих земноводных, млекопитающих и птиц перемещаться из привычных мест обитания в более прохладные районы. Ученые из Университета Вашингтона решили выяснить, могут ли рыбы вести себя таким же образом, насколько разные виды уязвимы для последствий глобального потепления. Статья была опубликована на сайте научного журнала Nature Climate Change, о результатах исследования рассказал портал Phys.org.

"Изменение климата уже происходит. И нам нужны инструменты, чтобы попытаться определить районы, которые будут наиболее подвержены риску, и попытаться разработать планы по сохранению этих территорий, - рассказывает ведущий автор исследования Лиз Комт (Lise Comte). - Важно пристально наблюдать за различными животными, потому что мы не можем просто предположить, что все они будут одинаково чувствительны к этим изменениям".

Чтобы получить объективную картину, ученые объединили данные исследований около 500 видов рыб, которые проводились в течение последних 80 лет по всему миру. Подобные стандартизированные эксперименты измеряют самые высокие температуры, при которых рыба может выжить. Однако эти разрозненные сведения впервые были собраны в общую базу данных, позволяющую предсказать, как рыба будет реагировать на глобальное потепление в дикой природе.

Под угрозой и юг, и север

В целом оказалось, что чувствительность к изменениям температуры сильно варьируется между обитателями разных водоемов. Анализ выявил, что больше всего риску будет подвержена морская рыба в тропиках и пресноводные виды рыб в более высоких широтах Северного полушария. Если представители первой группы уже и так живут в воде, температура которой приближается к верхнему пределу их толерантности, то последние привыкли к более прохладным водам и имеют гораздо меньшую терпимость к изменениям внешней среды. И поскольку последствия изменения климата остро ощущаются именно в высоких широтах, это ставит под удар виды с небольшим окном температурной приспосабливаемости.

"Нигде на Земле рыба не избавлена от необходимости бороться с изменением климата, - уверен один из исследователей, профессор Джулиан Олден. - Этим животным предстоит уникальное испытание - они либо должны мигрировать, реагируя на температуру окружающей среды, либо им придется быстро адаптироваться".

Однако, учитывая прошлые эволюционные темпы температурных изменений, маловероятно, что рыба сможет приспосабливаться с той же скоростью, что меняется температура воды, добавляет профессор Олден. Таким образом, способность свободно мигрировать очень важна для рыб, которые живут в наиболее уязвимых областях. Сейчас же многие потенциальные пути движения рыбы перекрыты плотинами и другой инфраструктурой. Ученые призывают адаптировать водную среду для миграции животных и по возможности использовать "рыбные лестницы" (рыбопропускные сооружения на дамбах и плотинах, служащие для обеспечения естественной миграции рыб) и другие средства, помогающие миновать преграды.

Что не сделает климат, завершит рыболовство

Глобальное потепление не единственный фактор, угрожающий существованию рыбы на Земле. Отсутствие стремления к устойчивому рыболовству может привести этих животных к вымиранию уже через 30 лет. Как ранее декларировал Всемирный фонд дикой природы, если современные подходы к вылову рыбы останутся неизменными, то к 2048 году ее вымирание будет идти во всем мире.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 90% морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60% активно используются, а запасы еще 30% истощены или близки к этому. Исчезновение грозит одному из самых важных морских источников питания человечества - белой рыбе. К тому же, уже никогда не смогут восстановиться 90% популяций крупных хищных рыб (тунец, треска, палтус, меч-рыба).

Один из ведущих морских экологов - Эндрю Шарплесс, руководитель международной организации по сохранению океанского биоразнообразия Oceana - предлагает всем государствам объединиться в создании общей стратегии спасения популяций рыб. По его мнению, в первую очередь людям необходимо пересмотреть свои пищевые приоритеты. Вместо популярных сейчас тунца и лосося, в меню ресторанов должны чаще появляться виды вроде сельди и скумбрии. А морепродукты из разряда деликатесов должны перейти в категорию повседневного питания, и тогда, по прогнозам Шарплесса, ресурс океанов будет способен ежедневно накормить 700 миллионов человек.

Материал предоставлен проектом "+1".